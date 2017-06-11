Цены в свободном плавании — не подорожает только картошка

В прошлом году правительство решило провести эксперимент, временно отказавшись от госрегулирования цен на социально значимые продукты питания. По данным властей, эксперимент оказался оправданным. Итак, в Украине с 1 июля 2017 года полностью отменят госрегулирование цен. Соответствующее постановление № 394 Кабмин принял 7 июня.

По официальной версии, госрегулирование отменяют, чтобы снизить административное давление на бизнес, устранить чрезмерное вмешательство государства в экономические процессы, ради развития конкуренции, а также с целью дебюрократизации в сфере ценообразования. Правительство надеется, что решение упростит процедуру изменения цен в зависимости от ценовых колебаний рынка, что, в свою очередь, позволит производителям быстрее реагировать на изменения конъюнктуры.

Постановлением также отменена норма, согласно которой производители продтоваров обязаны подавать в Госпродпотребслужбу обоснование необходимости изменения оптово-отпускных цен на свою продукцию. Отменен и порядок формирования цен на продовольственные товары, который был утвержден еще в 2008 году.

Действие постановления распространяется на предельные торговые надбавки к оптовой цене производителя на муку, хлеб, макаронные изделия, крупы, сахар, говядину, свинину и мясо птицы, вареные колбасы, молоко, сыр, сметану, сливочное и подсолнечное масло, куриные яйца не выше 15%, а также на предельные уровни рентабельности и торговые надбавки на детское питание, предельные размеры платы за услуги, предоставляемые в торговых объектах, на рынках по продаже продовольственных и непродовольственных товаров, на предельные уровни цен, нормативы рентабельности (размере не выше 20%) за предоставление в аренду торговых помещений, торгово-технологического и холодильного оборудования в торговых объектах, на рынках по продаже продовольственных и непродовольственных товаров.

Отменили неработающее?

По мнению президента Украинского аналитического центра Александра Охрименко, это решение не повлияет стоимость продуктов.

«Это давно надо было сделать. Государственное регулирование уже лет десять как не работало в этой сфере. Никакого подорожания или удешевления продуктов не будет. У нас уже давным-давно рыночные цены», — сказал Охрименко. Александр Охрименко.

В свою очередь доктор экономических наук, заслуженный экономист Украины Алексей Плотников считает, что отмена в Украине государственного регулирования приведет к их удорожанию, что ударит по социально-незащищенным слоям населения.

«Мягко выражаясь, это сомнительное решение. Потому что, к сожалению, жизненный уровень на Украине не растет. Понятно, что очень многие граждане были потребителями социальных товаров. Они утром становились в очередь за этими товарами, цены на которых регулировались. В дальнейшем цены подрастут, они будут жестко определяться рынком. Естественно, это ударит, в первую очередь, по малоимущим слоям общества», — прогнозирует Плотников. Доктор экономических наук Алексей Плотников.

Здравый смысл в Украине не работает

Глава Ассоциации поставщиков розничных сетей Алексей Дорошенко прогнозирует, что, к сожалению, некоторые товары действительно могут вырасти в цене.

«С одной стороны, у нас есть потолок — наша покупательская способность и среднеевропейские цены. Но, с другой стороны, никто не отменял того, что в Украине возможно всё, и сделать монополию на любом рынке, даже самом открытом не представляет собой больших проблем. Поэтому мы на сегодняшний день действительно можем получить злоупотребление по какому-то виду продуктов, а в категорию социальных у нас входит 23 продукта. Кто мешает одному из производителей, если уже на рынке гречки оптовики устроили подобную вещь, сделать это, например по рису? Украина сама проводит рис, половину из которого импортирует. Кто мешает двум-трем крупным игрокам скупить урожай и поднять цену с 18 гривен до 30−40 гривен? В принципе, уже никто», — сказал Дорошенко в РИА Новости Украина. Алексей Дорошенко, генеральный директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей.

Сейчас можно ожидать сговора по любому виду товаров, исключая, пожалуй картофель, и то лишь потому, что 95% картофеля в Украине собирают в частных домохозяйствах, и договориться между собой этим нескольким миллионам человек просто не реально.

«Там, где рынок поделен на 5−7 игроков, а у нас есть и рынки, где лишь два игрока, может быть все, что угодно. Здравый смысл говорит о том, что цены не могут быть выше, чем мировая цена, которая может подскочить за полгода и на 10−15% — это допустимо. Но у нас яйца могут за две недели вырасти в цене на 100%, а гречка за три месяца — в три раза. Это украинские реалии, и здесь прогнозировать что-то невозможно, поскольку здесь учитывается, не какую цену люди потянут или какая цена является рыночной, а сколько нужно заработать производителю», — пояснил Дорошенко.

Как известно, на любом рынке существует предохранитель от подобного рода вещей — антимонопольный орган. Однако, по словам эксперта, в Украине Антимонопольный комитет не работает.

«Когда нет предохранителя, пускать цены в свободное плаванье означает, что мы говорим, что нам без разницы, что будет в социальной политике и какая у нас будет социальная напряженность. Кто-то в Кабинете министров говорит, что будет меньше давления на бизнес, но покажите мне хоть одного предпринимателя, который за два года сдал хоть одну декларацию о розничных или об оптовых ценах! Никто ничего не требовал сдавать, но это был “дамоклов меч” над недобросовестными производителями. А теперь у них руки развязаны», — считает Дорошенко.

В результате основной ценовой удар будет нанесен людям, уровень доходов которых ниже среднего, поскольку именно для них социально значимые продукты составляют основу рациона. Сейчас даже официальная статистика говорит о том, что украинцы тратят 50 с лишним процентов своих доходов на питание, а после того, как цены на продукты будут отпущены в свободное плаванье, людям придется отказываться от самого необходимого — от еды.