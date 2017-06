Экономисты считают, что рожденные после 1970 года пенсий не получат

В министерстве труда, социальной защиты и семьи республики Sputnik заявили, что все меры, предпринятые властями до этого момента, реализованы в целях обеспечения в долгосрочной перспективе справедливой и устойчивой пенсионной системы, которая бы гарантировала достойную жизнь пенсионерам.

По словам представителей министерства, реформа, стартовавшая в этом году, отвечает проблемам, которые ставят под угрозу финансовую стабильность и устойчивость пенсионной системы.

«Низкий уровень отчислений, которые привели к недоверию граждан к пенсионной системе, таким образом, негативно влияя на покрытие и выполнение выплат», — отметили в Минсоцтрула.

Эксперты ведомства отмечают, что «согласно международным рекомендациям, при 30-летнем рабочем стаже коэффициент возмещения должен составлять около 40%. В Молдове в случае с пенсиями по возрасту коэффициент возмещения приравнивается к 26%».

В тоже время усугубление демографического кризиса и процесс старения населения затрудняет устойчивость пенсионной системы. В сравнении с 2005 годом показатели демографического старения населения возросли с 13,6% до 16,2%. Согласно прогнозам ООН и центра демографических исследований при Академии наук Молдовы, в 2035 году доля лиц в возрасте старше 60 лет составит 25%.

«Кроме того, соотношение числа граждан, осуществляющих отчисления в фонд социального страхования, к пенсионерам стабильно снижается. Таким образом, для стабильного функционирования распределительной пенсионной системы Pay As You Go, а также существующей в нашей стране системы соцстрахования, необходимо сохранение соотношения численности работающей части населения к пенсионерам на уровне 4:1−5:1», — пояснили в министерстве.

Если в 2003 году соотношение трудоспособного населения Молдовы к пенсионерам составляло 1,97:1, то в 2015 этот показатель упал до 1,24:1.

Еще одна серьезная проблема отечественной пенсионной системы — теневая экономика.

Как пояснили в Минсоцтруда, исходя из проблем и рисков для пенсионной системы, разработан пакет комплексных поправок в местное законодательство. Среди них — новая формула расчета пенсий, валоризация застрахованного дохода и среднемесячного дохода для пенсий по возрасту и инвалидности, увеличение пенсионного возраста и стажа, предоставление досрочного выхода на пенсию, изменение способа расчета минимальной пенсии, унификация порядка расчета пенсий, предусмотренных отдельным категориям граждан.