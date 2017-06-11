Airbus пригрозила перенести производство из Британии из-за Brexit

Одна из крупнейших авиастроительных компаний в мире Airbus может перенести свое производство из Великобритании в случае, если при выходе страны из состава Евросоюза не будут выполнены требования корпорации.

Речь идет о свободном передвижении сотрудников по всему миру, торговых тарифах, в частности, об освобождении от импортных и экспортных пошлин на запчасти, и особом правовом регулировании, пишет The Sunday Times со ссылкой на топ-менеджера компании Фарбиса Брежье.

Исполнительный директор Airbus отметил, что существующие в настоящее время проекты компании, как производство самолетов A320 и A380 Superjumbo, будут осуществляться в Великобритании, однако если британское правительство не учтет требования компании, то производство моделей нового поколения, в этом случае, переедет.