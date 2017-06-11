В Казахстане запустят самую крупную солнечную электростанцию в СНГ к 2018 году

На данный момент солнечная электростанция «Бурное Солар- 1» это самая крупная в Средней Азии солнечная электростанция мощностью в 50 МВт, которая находится в Жамбылской области. 192 тыс. модулей, которые занимают площадь 150 га в Жуалынском районе, вырабатывают порядка 72 млн. КВт часов в год с помощью монокристалических панели, и, по сути, обеспечивают 35 тыс. частных домохозяйств.

«Это очень важный и знаковый проект, — сказал в ходе пресс-конференции министр энергетики Канат Бозумбаев. — Это крупнейшая солнечная электростанция в нашей стране, сейчас ее мощность 50мВТ, предполагается что ее мощность будет увеличена вдвое уже в 2018 году, это будет крупнейшая солнечная электростанция на постсоветском пространстве. Мы надеемся, что это будет такой яркий пример сотрудничества частного сектора, в лице компании United Green Energy, ЕБРР и правительства РК».

«Соглашение, подписанное сегодня позволяет нам увеличить этот солнечный парк с 50-ти до 100 МВт. Это дает очень сильный посыл, что Казахстан не просто говорит о будущей энергии, но и готов действовать соответственно своим словам, — сказал представитель инвестора проекта компании United Green “Бурное Солар-2” Альбрехт Фришеншлагер. — Я хочу сказать, что все это было бы невозможно без успешного ГЧП которое мы сформировали с “Самрук-Казына” и министерство энергетики, и наше сотрудничество может служить примером для привлечения иностранных инвесторов в Казахстан».

К слову, ранее в планы компании ТОО «Бурное Солар-1» входило увеличение мощностей до 400 МВт. То есть строительство 6 солнечных и 2 ветряных станции, все по 50 МВт. Для справки: проект «Бурное Солар-1» был создан в 2015 году, и обошелся английским инвесторам из «United Green» в 16 млн долларов, всего инвесторы (кто именно не называлось) потратили на создание солнечной электростанции 123 млн долларов.