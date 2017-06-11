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13:23 (мск), источник: УНИАН

Украинцам обещают новые поезда в страны Евросоюза

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе сообщила, что с 1 августа начнет курсировать поезд «Киев-Краков».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала журналистам во время сопровождения первого «безвизового» поезда из Киева в польский Перемышль.

«С 1 августа начинает курсировать поезд “Киев-Краков”… То есть, добавляются и будут добавляться в дальнейшем поезда, будут соединять нас со странами Европейского Союза. И мы видим, что есть также заинтересованность и у наших партнеров», — заявила Климпуш-Цинцадзе.

Также она отметила, что недавно состоялось заседание совместной межправительственной украинского-чешской комиссии. На заседании представители Чехии сообщили, что «так же заинтересованы в том, чтобы мы продолжили свое железнодорожное сообщение в Чешскую Республику».

Как сообщал УНИАН, в декабре 2016 года был запущен скоростной поезд категории «Интерсити+» Киев — Львов — Перемышль (Польша).

12 июня 2017 года запускают поезд сообщением Ковель (Волынская область) — Хелм (Польша).

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