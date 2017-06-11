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15:15 (мск), источник: Sputnik.by

Белорусы на ЭКСПО-2017 в Астане: акцент на экологию и «автобус будущего»

В белорусском павильоне на ЭКСПО-2017 представлены более 50 инновационных разработок от электробуса и лазеров до технологий получения солнечной энергии, о концепции павильона рассказал посол Беларуси в Казахстане Анатолий Ничкасов.

Источник: Sputnik.by

Международная выставка ЭКСПО-2017 начала свою работу в столице Казахстана в субботу, 10 июня, в торжественной церемонии открытия форума наравне с другими высокими гостями принял участие Президент Беларуси Александр Лукашенко.

На всемирной выставке в Астане представлены 110 государств, впервые павильоны открыты для широкого круга гостей. Все проекты и разработки объединяет общая тема «Энергия будущего», не исключение и мультимедийный и интерактивный павильон Беларуси, на котором представлены электробус, он же «автобус будущего», фотоэлементы для получения солнечной энергии, светодиодные технологии. Также презентованы возможности индустриального парка «Великий камень».

Чрезвычайный и полномочный посол Беларуси в Казахстане Анатолий Ничкасов рассказал журналистам о концепции белорусского павильона на Экспо-2017.

«Дизайн показывает природу. Здесь больше зеленого цвета, здесь больше показа нашего ландшафта, наших озер, лесов, потому что показана та самая ценность, ради которой ведется поиск всем человечеством и нашими учеными новых подходов, чтобы оставить устойчивым это экологическое развитие», — сказал Ничкасов.

В свою очередь, заместитель председателя Мажилиса парламента Казахстана Владимир Божко заметил, что значимость подобных международных выставок состоит в том, что все страны привозят свои лучшие технологии и имеют возможность перенять опыт. Также Божко прокомментировал и ажиотаж у белорусского павильона.

«Посетителей к вам будет очень много, потому что в Казахстане Беларусь любят и ценят, уважают працавітых мужчин и працавітых красивых девушек. Так что в этом отношении вам успехов, чтобы вы не только многое показали, но и многое переняли», — сказал Божко.

Для Беларуси ЭКСПО-2017 — это возможность поиска инвесторов и продвижения своих товаров и технологий. День Беларуси на ЭКСПО был перенесен с 16 на 13 августа. Ожидается, что в этот день национальный павильон посетит премьер-министр страны Андрей Кобяков.

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