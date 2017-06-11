Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сейсмологи предупредили о неизбежном землетрясении века
Мочка уха предупредит о возможном инсульте
Порошенко сделал поручение, касающееся закупки топлива у России
Американка родила девочку размером с 9-месячного ребенка
Собчак очаровала Петербург роскошным нарядом (фото)
«Мерзко!»: Трамп прокомментировал фото с «его» отрезанной головой Президент США отреагировал на «шутку» женщины-комика Кэти Гриффин
СМИ: Трамп устал бояться и взял курс на дружбу с Москвой
СМИ: Россия наказывает Черногорию за НАТО
Россиянам разрешат прописку на работе
Сделки с недвижимостью обяжут заверять у нотариуса
СМИ рассказали, какими потерями окончился обстрел ЛНР для ВСУ
СМИ узнали зачем в Крым перебросили морскую пехоту
Ольга Бузова пришла на премию «Муз-ТВ» в странном наряде (фото)
26-летняя Нюша и ее 37-летний жених сыграют свадьбу на Мальдивах
Массированное наступление на ЛНР: ВСУ вошли в Желобок – СМИ
Стройные ноги и точёная фигура: Максакова в мини
Автомобиль с девушкой за рулем взорвался на скорости 530 км/ч
АВТОВАЗ: «Лады» начнут летать через 20 лет
Фоторепортажи
15Последствия урагана в Москве
10Теракт в Лондоне
15:05 (мск), источник: Sputniknews.kz

Казахстанский «Токамак» будет синтезировать ядерное будущее

АСТАНА, 11 июн — Sputnik. Соглашение о сотрудничестве между Международной организации по проекту экспериментального термоядерного реактора (ITER) и РГП «Научный ядерный центр Республики Казахстан» подписано в Астане в рамках Министерской конференции по зеленой энергетике и Восьмого Международного энергетического форума.

Источник: Sputniknews.kz

Целью соглашения является проведение широкого спектра исследований, в том числе и по испытанию материалов для модернизации существующих и созданию новых промышленных реакторов на планете, сотрудничество ITER и РГП «Национальный ядерный центр РК», запустившего в Курчатове накануне открытия выставки ЭКСПО термоядерную установку «Токамак» КТМ, рассчитано до 2025 года.

Читайте также
Лидеры атомной отрасли обсудили развитие ядерной энергетики в Астане

На уникальном казахстанском материаловедческом реакторе планируется испытание материалов под тепловой нагрузкой до 20 МВт на квадратный метр, что соответствует параметрам энергетических нагрузок для будущих термоядерных реакторов.

«Уникальная термоядерная установка “Токамак” КТМ, доступ к которой мы предлагаем, была запущена в преддверии выставки ЭКСПО-2017. Мы считаем, что энергия будущего — это энергия управляемого термоядерного синтеза. Мы благодарны организации ITER за возможность такого международного сотрудничества, которое позволит нашей стране войти в десятку стран мира, владеющих и имеющих доступ к достижениям энергетики будущего», — заявил на церемонии подписания генеральный директор НЯЦ Эрлан Батырбеков.

В настоящее время специалисты НЯЦ и ITER согласовывают подробную программу совместных исследований, которая будет запущена уже в нынешнем июле.

ЕБРР готов вложиться в солнечную энергетику

Помимо этого, в рамках форума было подписано соглашение о финансировании Европейским Банком реконструкции и развития проекта по расширению первой в Казахстане солнечной электростанции (СЭС) «Бурное» в Жамбылской области с 50 до 100 Мегаватт. Первоначальная стоимость запущенного в 2015 году проекта составила 23,5 миллиарда тенге.

Проект «Бурное Солар-2», который реализуется в рамках комплексной программы ЕБРР по финансированию возобновляемой энергетики в Казахстане объемом 200 миллионов долларов, является второй очередью строительства крупной солнечной электростанции. По оценке специалистов, две очереди СЭС в Жамбылской области приведут к сокращению выбросов углекислого газа на 150 тысяч тонн в год, что соответствует объему выбросов при эксплуатации 30 Мегаватт мощности местных угольных ТЭЦ.

Солнечные батареи

Солнечная электростанция «Бурное» является первым частным генератором возобновляемых источников энергии в стране. Станция, насчитывающая 192 тысячи фотоэлектрических панелей, была запущена в 2015 году совместным казахстанско-британским предприятием ТОО «Samruk-Kazyna — United Green». ЕБРР предоставит кредит в тенге в сумме до эквивалента 44,5 миллиона долларов на срок до 15 лет. Еще 10 миллионов долларов на срок до 20 лет предоставит Фонд чистых технологий, остальная часть стоимости проекта, которая составит до 80 миллионов долларов, будет инвестирована собственниками будущей СЭС.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Джип въехал в кафе в Абае, где отмечали детский праздник
Что известно об инциденте со стрельбой в подмосковном Кратово
Суд арестовал топ-менеджера «Роснано» Горькова до 9 августа
Украинцы начали пересекать границу с ЕC в рамках «безвиза»
Airbus пригрозила вывести производство из Британии из-за Brexit
СМИ сообщили об уничтожении лидера ИГ в Ракке
Авиасообщение с Камчаткой нарушено из-за активности вулканов
Во Франции начался первый тур парламентских выборов
Спорт
Шарапову дисквалифицировало больное бедро Мария Шарапова объявила, что из-за травмы пропустит весь травяной сезон, включая Уимблдон
Авто
Огромный внедорожник BMW X7 покажут этой осенью Судя по всему, на автосалоне во Франкфурте в сентябре этого года BMW представит свой самый большой внедорожник
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Рейтинг величайших фильмов всех времен: выбор киноманов Журнал Empire опросил 20 000 зрителей и на основе результатов опроса составил список 500 величайших фильмов всех времен. Вашему вниманию — лучшие из лучших: первая десятка рейтинга
Недвижимость
Основные мошеннические схемы с продажей дач
Как сэкономить на квартплате во время отпуска?
Сделки с недвижимостью обяжут заверять у нотариуса
Россиянам разрешат прописку на работе
Леди
Тест: угадайте звезду по татуировке Специально для интересующихся звездами и их жизнью. Примите участие в викторине и попробуйте узнать знаменитостей!
Дети
Елизавета II недовольна воспитанием Джорджа и Шарлотты В британском королевском семействе назревает скандал.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
Часы как декоративный элемент интерьера
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь