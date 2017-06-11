Казахстанский «Токамак» будет синтезировать ядерное будущее

Целью соглашения является проведение широкого спектра исследований, в том числе и по испытанию материалов для модернизации существующих и созданию новых промышленных реакторов на планете, сотрудничество ITER и РГП «Национальный ядерный центр РК», запустившего в Курчатове накануне открытия выставки ЭКСПО термоядерную установку «Токамак» КТМ, рассчитано до 2025 года.

На уникальном казахстанском материаловедческом реакторе планируется испытание материалов под тепловой нагрузкой до 20 МВт на квадратный метр, что соответствует параметрам энергетических нагрузок для будущих термоядерных реакторов.

«Уникальная термоядерная установка “Токамак” КТМ, доступ к которой мы предлагаем, была запущена в преддверии выставки ЭКСПО-2017. Мы считаем, что энергия будущего — это энергия управляемого термоядерного синтеза. Мы благодарны организации ITER за возможность такого международного сотрудничества, которое позволит нашей стране войти в десятку стран мира, владеющих и имеющих доступ к достижениям энергетики будущего», — заявил на церемонии подписания генеральный директор НЯЦ Эрлан Батырбеков.

В настоящее время специалисты НЯЦ и ITER согласовывают подробную программу совместных исследований, которая будет запущена уже в нынешнем июле.

ЕБРР готов вложиться в солнечную энергетику

Помимо этого, в рамках форума было подписано соглашение о финансировании Европейским Банком реконструкции и развития проекта по расширению первой в Казахстане солнечной электростанции (СЭС) «Бурное» в Жамбылской области с 50 до 100 Мегаватт. Первоначальная стоимость запущенного в 2015 году проекта составила 23,5 миллиарда тенге.

Проект «Бурное Солар-2», который реализуется в рамках комплексной программы ЕБРР по финансированию возобновляемой энергетики в Казахстане объемом 200 миллионов долларов, является второй очередью строительства крупной солнечной электростанции. По оценке специалистов, две очереди СЭС в Жамбылской области приведут к сокращению выбросов углекислого газа на 150 тысяч тонн в год, что соответствует объему выбросов при эксплуатации 30 Мегаватт мощности местных угольных ТЭЦ.

Солнечные батареи