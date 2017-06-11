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20:02 (мск), источник: Вести - Калининград

Шесть улиц Калининграда приведут в порядок

На улицы Дзержинского, Емельянова и проспект Калинина придет праздник. После того, как здесь закончится запланированный ремонт дорог.

Источник: Вести - Калининград

В этом году намечено привести в порядок около 150 километров трасс. В Калининграде заасфальтируют 6 улиц. Регион был включен в программу «Безопасные и качественные дороги».

Из федерального, регионального и городского бюджетов на эти цели до 2020 года выделят более 1 миллиарда рублей. Одним из первых объектов, где уже идут работы, стал участок Московского проспекта от Закхаймских ворот до Северного обхода. Строители здесь трудятся только в первую смену, поскольку жители жаловались на работающую по вечерам технику.

Московский проспект приведут в порядок в обоих направлениях. Фрезерный станок на колесах срезает 5-сантиметровый слой старого асфальта, после этого его выровняют, положат новый слой и нанесут разметку.

Сергей Григоренко, подрядчик:

— Это будет выглядеть, как новое асфальтовое покрытие, может быть, с небольшой оговоркой — один слой не позволяет сделать идеальное покрытие, но, тем не менее, это будет дорога в нормативном состоянии.

Дмитрий Анисимов, заместитель генерального директора управления дорожного хозяйства Калининградской области:

— Просьба потерпеть. Подрядная организация старается выполнить работы в кратчайшие сроки. У нас заканчиваются конкурсные процедуры по городским объектам на Невского, Калинина, Емельянова, соответственно, последний конкурс по улице Дзержинского пройдет 19 июня.

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