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18:32 (мск), источник: Sputnik.by

Беларусь будет платить России за нефть и газ в рублях

Как ранее говорил белорусский президент Александр Лукашенко, в случае перехода на оплату в рублях страны будут меньше подвержены рискам из-за курсовых колебаний.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 11 июн — Sputnik. Беларусь и Россия начали согласовывать проект перехода на расчеты за поставки нефти и газа в российских рублях, заявил замминистра энергетики республики Вадим Закревский в воскресенье.

По словам белорусского чиновника, точной даты переговоров еще нет, однако уже есть проект соответствующего соглашения между странами.

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«Он (проект — Sputnik) сейчас проходит согласование в Российской Федерации», — цитирует Закревского телеканал RT.

Переход на расчет в российских рублях может состояться до конца 2017 года — во всяком случае, на это рассчитывает официальный Минск.

Вопрос о переходе в оплате за российские энергоносители на рубли вновь был поднял весной этого года в разгаре очередной «нефтегазовой войны». После переговоров в Москве президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял, что «тогда мы меньше будем подвержены курсовым рискам». Сегодня Беларусь платит за энергоносители в долларах США.

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