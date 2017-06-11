Беларусь будет платить России за нефть и газ в рублях
Как ранее говорил белорусский президент Александр Лукашенко, в случае перехода на оплату в рублях страны будут меньше подвержены рискам
Как ранее говорил белорусский президент Александр Лукашенко, в случае перехода на оплату в рублях страны будут меньше подвержены рискам
МИНСК, 11 июн — Sputnik. Беларусь и Россия начали согласовывать проект перехода на расчеты за поставки нефти и газа в российских рублях, заявил замминистра энергетики республики Вадим Закревский в воскресенье.
По словам белорусского чиновника, точной даты переговоров еще нет, однако уже есть проект соответствующего соглашения между странами.
«Он (проект — Sputnik) сейчас проходит согласование в Российской Федерации», — цитирует Закревского телеканал RT.
Переход на расчет в российских рублях может состояться до конца 2017 года — во всяком случае, на это рассчитывает официальный Минск.
Вопрос о переходе в оплате за российские энергоносители на рубли вновь был поднял весной этого года в разгаре очередной «нефтегазовой войны». После переговоров в Москве президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял, что «тогда мы меньше будем подвержены курсовым рискам». Сегодня Беларусь платит за энергоносители в долларах США.