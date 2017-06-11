Беларусь будет платить России за нефть и газ в рублях

МИНСК, 11 июн — Sputnik. Беларусь и Россия начали согласовывать проект перехода на расчеты за поставки нефти и газа в российских рублях, заявил замминистра энергетики республики Вадим Закревский в воскресенье.

По словам белорусского чиновника, точной даты переговоров еще нет, однако уже есть проект соответствующего соглашения между странами.