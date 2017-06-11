На ремонт дорог ЗКО выделили рекордную сумму

Аким области Алтай Кульгинов проинспектировал состояние дорог в Зеленовском районе. Он сказал, что ремонт дорог — «план номер один».

«По программе «Нұрлы Жол» мы получили огромную поддержку в большом объеме, намного больше по сравнению с прошлым годом, — подчеркнул глава областной администрации.

Если в прошлом году мы отремонтировали 280 км дорог на сумму 23 млрд тенге, то в этом году на ремонт 470 км дорог нашей области выделено 36 млрд тенге". Из 470 км, о которых говорит аким, 200 относятся к дорогам республиканского значения.



Кроме того, одна из важных задач — проложить асфальт к отдаленным южным районам области. Это Казталовский, Букейординский и Жанибекский районы.