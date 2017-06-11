На ремонт дорог ЗКО выделили рекордную сумму
Почти 500 км дорог на сумму в 36 млрд тенге планируется отремонтировать в 2017 году, передает «Мой город».
Почти 500 км дорог на сумму в 36 млрд тенге планируется отремонтировать в 2017 году, передает «Мой город».
Аким области Алтай Кульгинов проинспектировал состояние дорог в Зеленовском районе. Он сказал, что ремонт дорог — «план номер один».
«По программе «Нұрлы Жол» мы получили огромную поддержку в большом объеме, намного больше по сравнению с прошлым годом, — подчеркнул глава областной администрации.
Если в прошлом году мы отремонтировали 280 км дорог на сумму 23 млрд тенге, то в этом году на ремонт 470 км дорог нашей области выделено 36 млрд тенге". Из 470 км, о которых говорит аким, 200 относятся к дорогам республиканского значения.
Кроме того, одна из важных задач — проложить асфальт к отдаленным южным районам области. Это Казталовский, Букейординский и Жанибекский районы.