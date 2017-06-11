Беларусь поставляет сельхозпродукцию в Сирию

МИНСК, 11 июн — Sputnik. Беларусь поставляет сельскохозяйственную продукцию во многие страны мира, в том числе и Сирию, заявил в эфире телеканала ОНТ начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Минсельхозпрода республики Алексей Богданов.

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Представитель Минсельхозпрода подвел в студии телеканала итоги прошедшей в Минске выставки «Белагро 2017». По словам Богданова, очевиден рост интереса к белорусской сельскохозяйственной продукции со стороны других государств.

«Беларусь, сохраняя позиции в России, осваивает новые рынки сбыта. Одно из самых перспективных направлений — африканский континент. Мы готовы поставлять в страны этого региона продукты питания, сельскохозяйственную технику и обучать специалистов», — сообщил в эфире телеканала представитель Минсельхозпрода.

Как отметил Богданов, рост поставок сельскохозяйственной продукции в страны Африки по сравнению с прошлым годом вырос в несколько раз. «Более чем на миллион долларов поставлено продукции в Сирию», — добавил он.

По словам чиновника, крупная китайская компания планирует инвестировать в белорусский агропромышленный комплекс порядка миллиарда долларов — республика рассчитывает на подобную договоренность.