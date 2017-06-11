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21:22 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Коломойский хочет расторгнуть поручительство по долгам «Приватбанка»

Согласно информации, в мае глава НБУ Валерия Гонтарева сообщила, что «Приватбанк» планирует погасить долг перед Нацбанком по рефинансированию на 13,8 млрд гривен.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 11 июн — РИА Новости Украина. Бизнесмен Игорь Коломойский обратился в Печерский районный суд столицы с просьбой расторгнуть договор поручительства с Нацбанком по долгам «Приватбанка». Об этом сообщает Finbalance.

В мае глава НБУ Валерия Гонтарева сообщила, что «Приватбанк» планирует погасить долг перед Нацбанком по рефинансированию на 13,8 млрд гривен. Но Нацбанк выступил категорически против, поскольку погашение долга может привести к потере залога активов, принадлежащих Игорю Коломойскому, а также к потере его персональных гарантий, сообщает Страна.

В конце 2016 года правительство Украины национализировало крупнейший в стране частный банк, основным акционером которого являлся бизнесмен Игорь Коломойский. Минфин стал владельцем 100% акций «ПриватБанка». Новым председателем правления был назначен экс-министр финансов Александр Шлапак.

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