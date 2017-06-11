Минсельхозпрод Беларуси: Россельхознадзор тянет время

По словам Богданова, Беларусь стремится ускорить процесс снятия всех вопросов, «однако российская сторона предъявляет все новые претензии».

МИНСК, 11 июн — Sputnik. Минсельхозпрод Беларуси стремится к наиболее скорому снятию ограничений на поставку в Россию продукции белорусских перерабатывающих предприятий, заявил в эфире телеканала ОНТ начальник главного управления внешнеэкономической деятельности ведомства Алексей Богданов.

«Очень сложно вести переговоры, постоянно какие-то непонятные претензии, которые мы расследуем, потом даем отчеты, но решений по отчетам не принимается, просто тянется время», — заявил представитель Минсельхозпрода.

Как отметил чиновник, «идет лоббирование российской стороной интересов некоторых сил, что влияет на ситуацию».

Продолжают действовать ограничения, введенные Россельхознадзором на поставку в РФ продукции ряда сельскохозяйственных предприятий Беларуси.

Не так давно под «усиленный контроль» российская сторона взяла продукцию агрокомбинатов «Дзержинский» и «Скидельский», Гомельского мясокомбината, Лунинецкого молочного завода, ОАО «Молочный мир», ЗАО «Партнер и К», OOO «Праймилк», Слуцкого сыродельного комбината (Клецкий и Любанский филиалы).

Самым громким скандалом в сфере сельскохозяйственной продукции было заявление главы Россельхознадзора о том, что в белорусском молоке были найдены следы лекарства от сифилиса.