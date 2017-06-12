Казахстанско-китайская плотина обезопасит МЦПС «Хоргос»

Как сообщалось ранее, соглашение было подписано 8 июня 2017 года в Акорде в присутствии президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева и председателя Китайской Народной Республики в Республику Казахстан.

В процедуре подписания соглашения от казахстанской стороны принял участие заместитель министра внутренних дел РК Юрий Ильин, от КНР — министр иностранных дел Ван И.

Необходимо отметить, что река Хоргос по критериям селевой и паводковой опасности относится к высокой категории по селеопасности. В русле селеопасной реки находится казахстанская часть международного центра приграничного сотрудничества (МЦПС) «Хоргос».