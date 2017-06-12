Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сейсмологи предупредили о неизбежном землетрясении века
Как распознать рак у членов семьи: инструкция
Сделки с недвижимостью обяжут заверять у нотариуса
Елизавета II недовольна воспитанием Джорджа и Шарлотты
42-летняя Рудковская устроила девичник перед венчанием (фото)
Снос большого городаИстории москвичей, не согласных с программой реновации
СМИ: Севастополь содрогнулся от мощного взрыва
Французы высказались о Ялте по приезду в Крым
Россиянам разрешат прописку на работе
Сделки с недвижимостью обяжут заверять у нотариуса
СМИ рассказали, чем окончился полёт бомбардировщиков РФ на Севере
Украина внимательно следит за переброской войск РФ
Ольга Бузова пришла на премию «Муз-ТВ» в странном наряде (фото)
26-летняя Нюша и ее 37-летний жених сыграют свадьбу на Мальдивах
"Убирайтесь к чёрту!": Саакашвили - главе Минюста Украины
СМИ о том, как обстрел ЛНР кончился потерями ВСУ
1 100 км на одной заправке: начат выпуск новой версии Lada Vesta
Новый владелец Saab показал автомобиль будущего
Фоторепортажи
10Последний звонок-2017 в России
10В тени красоты
07:46 (мск), источник: Kazinform

Казахстанско-китайская плотина обезопасит МЦПС «Хоргос»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Строительство Казахстаном и Китаем селезадерживающей плотины Чукурбулак на реке Хоргос позволит перехватить до 9,8 млн кубических метров селевой массы. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по ЧС МВД РК.

Как сообщалось ранее, соглашение было подписано 8 июня 2017 года в Акорде в присутствии президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева и председателя Китайской Народной Республики в Республику Казахстан.

В процедуре подписания соглашения от казахстанской стороны принял участие заместитель министра внутренних дел РК Юрий Ильин, от КНР — министр иностранных дел Ван И.

Необходимо отметить, что река Хоргос по критериям селевой и паводковой опасности относится к высокой категории по селеопасности. В русле селеопасной реки находится казахстанская часть международного центра приграничного сотрудничества (МЦПС) «Хоргос».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Количество погибших в ДТП в Забайкалье выросло до 11 человек
Сенат США намерен принять закон, ужесточающий санкций против РФ
В Пуэрто-Рико проголосовали за присоединение к США
Партия Макрона победила в первом туре выборов
В Саудовской Аравии убит офицер службы безопасности
Неизвестные атаковали ресторан в Париже с зажигательной смесью
Мелания Трамп переехала в Белый дом с младшим сыном
Спорт
Италия разгромила Лихтенштейн, Испания выиграла у Македонии В другом матче группы G Албания разгромила Израиль
Авто
Огромный внедорожник BMW X7 покажут этой осенью Судя по всему, на автосалоне во Франкфурте в сентябре этого года BMW представит свой самый большой внедорожник
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Рейтинг величайших фильмов всех времен: выбор киноманов Журнал Empire опросил 20 000 зрителей и на основе результатов опроса составил список 500 величайших фильмов всех времен. Вашему вниманию — лучшие из лучших: первая десятка рейтинга
Недвижимость
Основные мошеннические схемы с продажей дач
Часы как декоративный элемент интерьера
Сделки с недвижимостью обяжут заверять у нотариуса
Опубликован список домов, жильцы которых отказались от реновации
Леди
Тест: угадайте звезду по татуировке Специально для интересующихся звездами и их жизнью. Примите участие в викторине и попробуйте узнать знаменитостей!
Дети
Суррогатная мать родила Криштиану Роналду близнецов Семья знаменитого футболиста пополнилась сразу двумя детьми.
Все о ремонте
10 мифов о дизайне маленькой квартиры
10 способов испортить идеальный интерьер
Необычные приемы для керамической плитки
Как опознать некачественные строительные материалы?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь