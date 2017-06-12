Антимонопольный комитет Украины: белорусских дорожников «дискредитировали»

Напомним, тендер волынской службы автодорог, на котором отбирался подрядчик по ремонту трассы Н-22 Устилуг-Ровно, проводился в мае этого года и стал причиной скандала.

Впервые в «дорожных торгах» приняла участие белорусская компания (брестский «ДСТ № 4»), привлеченная договоренностями между президентами Петром Порошенко и Александром Лукашенко.

Возможное участие белорусов в ремонте украинских дорог было обговорено в апреле этого года на самом высоком уровне. По итогам встречи президентов Украины и Беларуси Петр Порошенко призвал белорусские предприятия участвовать в тендерах по строительству дорог в Украине.

«Мы договорились о том, чтобы расширить рынки Беларуси для украинских товаров, услуг. На взаимной основе. Мы ждем белорусские предприятия на тендерах по строительству дорог на территории Украины, а украинских строителей ждут различные тендеры по строительству на территории Беларуси», — заявлял тогда Петр Порошенко.

Однако на первых торгах, которые состоялись в мае, Служба автомобильных дорог в Волынской области отклонила тендерное предложение ДСТ № 4 на участие в ремонте дорог в этом регионе страны. Не прошла документация еще одного претендента от Украины («Автомагистраль-Юг»), а победителем была признана компания «Луцкавтодор-сервис». Как выяснили украинские СМИ, ее владельцем является бывший руководитель волынской службы автодорог Юрий Ольховой.

Формальные причины, по которым было отклонено предложение белорусов, заставило тех подать в АМКУ жалобу. По итогам изучения вопроса АМКУ признал, что волынская служба автодорог дискредитировала одного из участников — белорусский дорожно-строительный трест, потребовав от них документы, которые не были предусмотрены условиями торгов. В подтверждение наличия техники для ремонта дорог белорусы должны были предоставить договоры субподряда, что не было предусмотрено тендерной документацией.

Что интересно, от победителя тендера — компании «Луцкавтодор-сервис» таких договоров не потребовали и признали их победу без всякого подтверждения наличия техники.

«Применив дискриминационный подход при рассмотрении и оценке тендерных предложений участников процедуры закупки, а именно отклонив тендерное предложение “Дорожно-строительного треста № 4 г. Брест” и не отклонив тендерное предложение “Луцкавтодор-сервиса”, которое не соответствовало условиям документации, Заказчик нарушил право “Дорожно-строительного треста № 4 г. Брест” на объективный и беспристрастное рассмотрение его тендерного предложения. Указанные действия Заказчика является нарушением одного из основных принципов осуществления государственных закупок, установленного статьей 3 Закона “О государственных закупках”, а именно — недискриминация участников», — сообщается в решении АМКУ.

Будет ли заново проведен тендер и примет ли в нем снова участие белорусская сторона, пока неизвестно.

Но в любом случае у белорусов достаточно высокие шансы на победу в этом и других аналогичных торгах. Дело в том, что проводником интересов белорусских дорожников в Украине стало Управление делами Президента Республики Беларусь, которое кровно заинтересовано в освоении денег украинского бюджета и будет прилагать к этому максимум усилий.