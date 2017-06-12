Банкротится один из старейших застройщиков Беларуси — компания «Карпович»

Как сообщается на сайте Единого государственного реестра сведений о банкротстве, заявление о возбуждении процедуры банкротства в отношении «Карповича» подал один из его кредиторов — компания «Термотехстрой». Защитный период установлен на период до 1 августа 2018 года, на которое назначено судебное заседание «для разрешения вопроса об открытии в отношении должника конкурсного производства и о подготовке дела к судебному разбирательству».

Компания «Карпович», созданная в 1992 году, является одним из пионеров коммерческой застройки Беларуси. Ее основателем является Иван Карпович. После его кончины бизнес унаследовал сын Дмитрий. За 25 лет работы на строительном рынке компания построила свыше 200 тыс. кв. метров жилой и офисной недвижимости. Крупнейшие проекты, реализованные девелопером, это многоквартирные жилые дома по улицам Гамарника и Л. Беды, многофункциональный комплекс на улице Мележа и там же бизнес-центр «Парус». Кроме Минска компания строила в Гомеле и Смолевичах.