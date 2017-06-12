«Укрзализныця» сообщила о запуске нового поезда в Болгарию
КИЕВ, 12 июн — РИА Новости Украина. «Укрзализныця» запускает поезд
КИЕВ, 12 июн — РИА Новости Украина. «Укрзализныця» запускает поезд
«Сегодня “Укрзализныця” объединяет Киев с пятью столицами наших западных соседей: Прагой, Братиславой, Будапештом, Варшавой, Бухарестом. Стартует поезд
Глава «Укрзализныци» добавил, что вскоре должна начать курсировать вторая пара поездов Hyundai Rotem сообщением
С 11 июня украинские граждане могут без виз путешествовать в страны Шенгенской зоны. Свободный доступ в ЕС на 90 дней в течение полугода граждане Украины получают в туристических, предпринимательских и семейных целях.