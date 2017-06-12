﻿ Число жертв финансовых пирамид растет в Алматинской области

В прошлом году в Алматы вынесен приговор учредителям ТОО «ФинСтатус», представители компании обманным путем принимали у граждан деньги с обещанием нереально высоких доходов. Участниками оказались горожане и жители области.

Однако, несмотря на подобные примеры, число любителей легких денег не уменьшается. Незаконная деятельность предприятия Questra Holdings, которое, по словам прокуроров, имеет все признаки финансовой пирамиды, установлена в Панфиловском и Талгарском районах. В Аксуском районе в одно из таких сомнительных сообществ подписалось более 100 человек. В итоге все они оказались обманутыми.

По данным фактам ведутся уголовные расследования.

«Подсчитать количество вкладчиков сейчас практически невозможно. Расследование только началось. В принципе, всех потерпевших будем устанавливать в ходе следствия. За финансовые пирамиды, за создание и рекламу предусматривается административная и уголовная ответственность», — говорит прокурор управления прокуратуры Алматинской области Данияр Мухияев.