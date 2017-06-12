В Астане более 50 ЖК внесли в «черный» список

51 жилой комплекс вошел в так называемый черный и серый список столичных властей. Где-то стройка заморозилась, где-то вместо жилых комплексов — пустыри, где нет ни свай, ни коммуникаций. Застройщики просто собирали деньги с дольщиков и пропадали. На руководителей некоторых из них завели уголовные дела.

В «черный список» вошли объекты, при строительстве которых застройщиками допущены грубые нарушения законов Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности» и «О долевом участии в жилищном строительстве».