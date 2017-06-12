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08:54 (мск), источник: Zakon.kz

В Астане более 50 ЖК внесли в «черный» список

Акимат Астаны, совместно с Ассоциацией застройщиков Казахстана составили список недобросовестных застройщиков, сообщает Zakon.kz со ссылкой на информацию Ассоциации.

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6
фотографий
6
фотографий

51 жилой комплекс вошел в так называемый черный и серый список столичных властей. Где-то стройка заморозилась, где-то вместо жилых комплексов — пустыри, где нет ни свай, ни коммуникаций. Застройщики просто собирали деньги с дольщиков и пропадали. На руководителей некоторых из них завели уголовные дела.

В «черный список» вошли объекты, при строительстве которых застройщиками допущены грубые нарушения законов Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности» и «О долевом участии в жилищном строительстве».

Также сюда отнесены компании, чьи объекты требуют постоянного контроля в связи с многочисленными жалобами жителей города и допустившие значительное отставание от графиков производства работ и нарушения при строительстве, а также объекты, которые возведены с нарушениями при производстве строительно-монтажных работ, с допущением самовольного заселения.

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