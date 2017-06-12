В Астане более 50 ЖК внесли в «черный» список
Акимат Астаны, совместно с Ассоциацией застройщиков Казахстана составили список недобросовестных застройщиков, сообщает Zakon.kz со ссылкой на информацию Ассоциации.
Акимат Астаны, совместно с Ассоциацией застройщиков Казахстана составили список недобросовестных застройщиков, сообщает Zakon.kz со ссылкой на информацию Ассоциации.
51 жилой комплекс вошел в так называемый черный и серый список столичных властей.
В «черный список» вошли объекты, при строительстве которых застройщиками допущены грубые нарушения законов Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности» и «О долевом участии в жилищном строительстве».
Также сюда отнесены компании, чьи объекты требуют постоянного контроля в связи с многочисленными жалобами жителей города и допустившие значительное отставание от графиков производства работ и нарушения при строительстве, а также объекты, которые возведены с нарушениями при производстве