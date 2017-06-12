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08:40 (мск), источник: Informburo.kz

Казахстанские автолюбители переходят на газ в ответ на повышение цен на бензин

Автолюбители сокращают спрос на бензиновое топливо в ответ на резкое повышение цен, с которым они столкнулись в прошлом году.

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В течение 2016 года средняя цена на бензин наиболее популярной марки АИ-92 увеличилась на 13%, или на 15 тенге, по сравнению с уровнем 2015 года.

Потребители нашли данное повышение цен излишним и начали активно переключаться на более дешевый вид топлива — газ, сообщают аналитики Finprom.

В 2016 году продажи газового топлива (сжиженного бутана и пропана) на АЗС и ГАЗС республики выросли сразу на 43%. Всего было продано 457,8 тысячи тонн такого топлива. Сумма продаж за год выросла почти в 2 раза и составила 28,9 млрд тенге.

Резкий рост продаж газа на автозаправочных станциях начался в 2015 году, когда Правительство отказалось от регулирования цен на наиболее популярные марки бензинового и дизельного топлива.

Через год, в августе 2016 года, в Казахстане отказались также и от госрегулирования цен на дизельное топливо.

На этом фоне продажи газа для заправки автомобилей в РК в 2015 году подскочили более чем в два раза, с 156,6 тысячи тонн до 319,3 тысячи.

Продажи моторного бензина в прошлом году упали на 5%, объём реализации на розничном рынке составил 3,6 млн тонн. Однако за счёт повышения цен стоимость продаж увеличилась на 9%, до 515,1 млрд тенге.

Объём реализации АИ-92 в 2016 году сократился, хотя и незначительно — на 1%, или на 41,4 тысячи тонн. Более радикально упали продажи АИ-80 — сразу на 15%.

На фоне дефицита дешёвого топлива казахстанские автолюбители вынуждены покупать более дорогой бензин — за 2016 год продажи АИ-95 выросли на 12%, или на 22,6 тысячи тонн.

В прошлом году наиболее активно рос спрос на газовое автомобильное топливо в ЮКО — за год объём реализованного потребителям на АЗС и АГЗС региона сжиженного бутана и пропана вырос на 53%, или на 24,6 тысячи тонн.

Также заметно рос спрос на газовое топливо на АЗС Кызылординской области (прирост объёма реализации в 3 раза) и в Актюбинской области (+86%).

В Алматы в 2016 году было продано на 87%, чем в 2015 году. А в Астане спрос на газовое топливо упал, в прошлом году объём продаж сократился на 4%.

В РК в 2013 году была запущена Концепция по переходу страны к «зелёной экономике».

Реализации данной концепции подразумевает перевод автотранспорта на газ и снижение ставки ввозной таможенной пошлины на компоненты, необходимые для производства транспортных средств, использующих газ в качестве моторного топлива.

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