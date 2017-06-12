Нацбанк понизил курс евро после введения безвиза

Курс евро установлен Нацбанком на отметке 2919,70 грн за 100 евро, российского рубля — 4,583 грн за 10 рублей.

Ранее сообщалось, что НБУ установил официальный курс гривны на вторник, 6 июня, на уровне 2628,09 грн за 100 долларов. Курс евро установлен Нацбанком на отметке 2947,93 грн за 100 евро, российского рубля — 4,636 грн за 10 рублей.

Падение курса гривны началось с середины декабря, оно совпало с объявлением о решении правительства национализировать крупнейшее в стране частное финучреждение — «ПриватБанк».