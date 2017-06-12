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10:06 (мск), источник: СуперОмск

В мэрии Омска утвердили стоимость карты «ОМКА» для повременных поездок

Если пассажиру вторая поездка в течении 30 минут обойдется в 1 рубль (первая в 21), то мэрии придется платить компенсацию (около 8 рублей) за обе поездки.

Как стало известно «СуперОмску», разовое подключение к автоматизированной системе оплаты проезда при помощи универсальной транспортной карты «ОМКА» обойдется в 100 рублей. Такую стоимость транспортной карты утвердили в мэрии Омска (цена за саму карту, деньги на оплату проезда вносятся дополнительно).

Держатели карты смогут воспользоваться пересадкой в течении 30 минут с момента оплаты первой поездки в муниципальном общественном транспорте. Ожидаются, что осенью временной интервал увеличат, такое решение не исключают депутаты омского горсовета.

Отметим, что выгода для пассажиров обернется дополнительными расходами для муниципальной казны. Если пассажиру вторая поездка в течении 30 минут обойдется в 1 рубль (первая в 21), то мэрии придется платить компенсацию (около 8 рублей) за обе поездки. Муниципалы уже запросили дополнительные 90 тыс. рублей из бюджета на трехмесячный эксперимент.

Естественно, сумма станет возрастать по мере распространения карты.

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