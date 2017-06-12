Смогут ли белорусские водители работать в России?

Как сейчас работают белорусы в России? Каким образом этот закон повлияет на рынок и есть ли шансы на отмену закона? Эти вопросы мы обсудили с экспертами Холдинга AsstrA.

Олег Гребенько, коммерческий директор ООО «АсстрА Карго»:

— По состоянию на 6 июня 2017 г. в нашем российском парке насчитывается 70 единиц техники, для обслуживания которых привлечено 20 водителей из Беларуси. После принятия нового закона у нас не возникало ситуаций-инцидентов, связанных с отсутствием российских водительских удостоверений у белорусских водителей. Специалисты из Беларуси продолжают обслуживать рейсы и работают в штатном режиме. Возможность сдачи на водительское удостоверение для белорусских водителей еще не предоставлена. С нашей стороны для сдачи на права сделано все: получены медицинские справки, оформлена регистрация. Поэтому ожидаем дальнейшей информации от ответственных органов.

Чем чреват этот закон в близкой и далекой перспективе? Вопрос очень серьезный, т.к. в логистике все планируется заранее, и работа в режиме преодоления препятствий ни к чему хорошему не приводит. Сегодня на рынке уже отмечается дефицит квалифицированных водителей. Если для иностранных водителей будет введен временный запрет на работу, это снизит провозные возможности, что существенно повлияет на рынок грузоперевозок.

Сергей Козлов, директор ООО «АсстрА-Руссланд»:

— Если говорить о Смоленской области, то есть устное соглашение о временной отсрочке, поскольку Смоленское ГИБДД вовремя не подготовило регламент сдачи на водительское удостоверение категории «Е». К настоящему моменту нет соответствующей техники, и также не подготовлена площадка для сдачи экзаменов. Все эти условия сейчас создаются в срочном порядке. В течение последующих 2 месяцев все водители должны сдать данный экзамен.

Если говорить о влиянии на рынок, по моему мнению, в первую очередь пострадает малый бизнес. Российские водители требуют более высокую зарплату по сравнению с водителями из Беларуси. А те белорусские водители, которые уже получили водительское удостоверение в РФ, будут использовать это как свое конкурентное преимущество. Как результат — увеличение затрат у предприятия, что, в свою очередь, отразится в увеличении цен на грузоперевозки.

Стоит ли рассчитывать на официальную или более долгую отсрочку, чтобы водители могли получить права в спокойном режиме? Такой вариант возможен. Во-первых, 13 июня состоится второе чтение ФЗ № 142751−1 «О внесении изменений в статью федерального закона о БДД», который предусматривает перенос даты вступления закона в силу с 1 июня 2017 на 1 июня 2018 года.