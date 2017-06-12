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09:51 (мск), источник: Ежедневник.by

Минсельхозпрод сообщил о сложности переговоров с Россельхознадзором и о «непонятных претензиях»

Говоря про ограничения на поставку в Россию белорусских продуктов, представитель Минсельхозпрода заявил о том, что Россия предъявляет постоянно какие-то «непонятные претензии».

Источник: Ежедневник.by

11 июня в эфире программы «Контуры» начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Минcельхозпрода Алексей Богданов рассказал о «непонятных претензиях» России к белорусским продуктам и перспективах африканского и сирийского рынков.

«Очень сложно вести переговоры, постоянно какие-то непонятные претензии, которые мы расследуем, потом даем отчеты, но решений по отчетам не принимается, просто тянется время», — отметил Алексей Богданов.

Как сообщает БЕЛТА, Богданов отметил, что Беларусь, сохраняя позиции в России, осваивает новые рынки сбыта сельхозпродукции.

«Одно из самых перспективных направлений — африканский континент. Мы готовы поставлять в страны этого региона продукты питания, сельскохозяйственную технику и обучать специалистов. Рост поставок сельскохозяйственной продукции в страны Африки по сравнению с прошлым годом вырос в несколько раз. Более чем на миллион долларов поставлено продукции в Сирию», — рассказал Алексей Богданов.

Представитель Минсельхозпрода также упомянул про крупную китайскую компанию, которая планирует инвестировать в сельское хозяйство Беларуси миллиард долларов.

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