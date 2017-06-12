Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Садальский подрался с Васильевой на шоу Малахова (видео)
Для хорошего секса биологический возраст не имеет значения
Лавров отреагировал на действия Польши против Калининграда
Суррогатная мать родила Криштиану Роналду близнецов
42-летняя Рудковская устроила девичник перед венчанием (фото)
«Covfefe - тайное послание русским» Хиллари Клинтон прокомментировала странный твит Трампа
СМИ: Севастополь содрогнулся от мощного взрыва
Французы высказались о Ялте по приезду в Крым
Россиянам разрешат прописку на работе
Сделки с недвижимостью обяжут заверять у нотариуса
СМИ рассказали, чем окончился полёт бомбардировщиков РФ на Севере
Украина внимательно следит за переброской войск РФ
Ольга Бузова пришла на премию «Муз-ТВ» в странном наряде (фото)
26-летняя Нюша и ее 37-летний жених сыграют свадьбу на Мальдивах
Песков высказался о возможном наказании за георгиевские ленточки
СМИ о том, как обстрел ЛНР кончился потерями ВСУ
1 100 км на одной заправке: начат выпуск новой версии Lada Vesta
Новый владелец Saab показал автомобиль будущего
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
10Последний звонок-2017 в России
09:58 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

На «ЭКСПО» в Астане Беларусь представила автобус будущего

В белорусском павильоне на Международной выставке ЭКСПО-2017, которая проходит в столице Казахстана, показали модель транспорта будущего — электробуса производства «Белкоммунмаш».

Источник: СБ - Беларусь сегодня

«Это современная разработка, благодаря которой мы показываем: в городских условиях может эксплуатироваться транспорт без использования бензина с энергетически емким двигателем», — цитирует БЕЛТА начальника отдела выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности Министерства иностранных дел Беларуси Евгения Лазарева.

Он пояснил, что электробус работает на подзарядке — заправляется электричеством и может развозить пассажиров около шести часов, проехав за это время до сорока километров.

Разработчики подчеркивают, что главные преимущества машин — автономность и экологичность. В пробках, при повреждении контактной сети или при аварии на дороге электробус легко может объехать препятствие.

Такие электробусы уже испытывают в Минске. Сейчас белорусская сторона планирует отправить новинку на зарубежные рынки.

Так, Белкоммунмаш будет участвовать в тендере на поставку около 60 подобных машин в Белград. Председатель комитета экономики Мингорисполкома Николай Рогащук сообщил, что в сербскую столицу уже отправился первый электробус для опытной эксплуатации.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 В Витебске женщина выпрыгнула с 13-го этажа
Приговор судьбы
В Витебске женщина выпрыгнула с 13-го этажа
Число погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье возросло до 12
Сенат США намерен принять закон, ужесточающий санкций против РФ
В Пуэрто-Рико проголосовали за присоединение к США
Партия Макрона победила в первом туре выборов
В Саудовской Аравии убит офицер службы безопасности
Найдены тела 59 пассажиров потерпевшего крушение самолета Мьянмы
Мелания Трамп переехала в Белый дом с младшим сыном
Спорт
Сезон НХЛ: Малкин выиграл третий Кубок Стэнли, Овечкин надеется Впервые с 1998 года обладателю Кубка Стэнли удалось защитить титул
Авто
Огромный внедорожник BMW X7 покажут этой осенью Судя по всему, на автосалоне во Франкфурте в сентябре этого года BMW представит свой самый большой внедорожник
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Рейтинг величайших фильмов всех времен: выбор киноманов Журнал Empire опросил 20 000 зрителей и на основе результатов опроса составил список 500 величайших фильмов всех времен. Вашему вниманию — лучшие из лучших: первая десятка рейтинга
Недвижимость
Основные мошеннические схемы с продажей дач
Эксперты рассказали о дешевых «трешках» в Петербурге
Сделки с недвижимостью обяжут заверять у нотариуса
Россиянам разрешат прописку на работе
Леди
Тест: угадайте звезду по татуировке Специально для интересующихся звездами и их жизнью. Примите участие в викторине и попробуйте узнать знаменитостей!
Дети
Суррогатная мать родила Криштиану Роналду близнецов Семья знаменитого футболиста пополнилась сразу двумя детьми.
Все о ремонте
10 мифов о дизайне маленькой квартиры
10 способов испортить идеальный интерьер
Необычные приемы для керамической плитки
Как опознать некачественные строительные материалы?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь