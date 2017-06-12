На «ЭКСПО» в Астане Беларусь представила автобус будущего

«Это современная разработка, благодаря которой мы показываем: в городских условиях может эксплуатироваться транспорт без использования бензина с энергетически емким двигателем», — цитирует БЕЛТА начальника отдела выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности Министерства иностранных дел Беларуси Евгения Лазарева.

Он пояснил, что электробус работает на подзарядке — заправляется электричеством и может развозить пассажиров около шести часов, проехав за это время до сорока километров.

Разработчики подчеркивают, что главные преимущества машин — автономность и экологичность. В пробках, при повреждении контактной сети или при аварии на дороге электробус легко может объехать препятствие.

Такие электробусы уже испытывают в Минске. Сейчас белорусская сторона планирует отправить новинку на зарубежные рынки.

Так, Белкоммунмаш будет участвовать в тендере на поставку около 60 подобных машин в Белград. Председатель комитета экономики Мингорисполкома Николай Рогащук сообщил, что в сербскую столицу уже отправился первый электробус для опытной эксплуатации.