На «ЭКСПО» в Астане Беларусь представила автобус будущего
В белорусском павильоне на Международной выставке ЭКСПО-2017, которая проходит в столице Казахстана, показали модель транспорта будущего — электробуса производства «Белкоммунмаш».
В белорусском павильоне на Международной выставке ЭКСПО-2017, которая проходит в столице Казахстана, показали модель транспорта будущего — электробуса производства «Белкоммунмаш».
«Это современная разработка, благодаря которой мы показываем: в городских условиях может эксплуатироваться транспорт без использования бензина с энергетически емким двигателем», — цитирует БЕЛТА начальника отдела
Он пояснил, что электробус работает на подзарядке — заправляется электричеством и может развозить пассажиров около шести часов, проехав за это время до сорока километров.
Разработчики подчеркивают, что главные преимущества машин — автономность и экологичность. В пробках, при повреждении контактной сети или при аварии на дороге электробус легко может объехать препятствие.
Такие электробусы уже испытывают в Минске. Сейчас белорусская сторона планирует отправить новинку на зарубежные рынки.
Так, Белкоммунмаш будет участвовать в тендере на поставку около 60 подобных машин в Белград. Председатель комитета экономики Мингорисполкома Николай Рогащук сообщил, что в сербскую столицу уже отправился первый электробус для опытной эксплуатации.