Прокуроры завершили расследование 11 дела о невозвратных кредитах
11-е дело о невозвратных кредитах из Banca de Economii отправили в суд.
11-е дело о невозвратных кредитах из Banca de Economii отправили в суд.
Прокуратура по борьбе с коррупцией закончила уголовное расследование по пяти бывшим членам кредитного комитета финансового учреждения, которые обвиняются в нарушении правил кредитования.
Согласно материалам дела, в период с 2010 по 2011 бывший председатель с четырьмя членами кредитного комитета Banca de Economii предоставил невозвратные кредиты четырем фирмам на сумму 197 миллионов леев.
Обвиняемым грозит до семи лет лишения свободы.