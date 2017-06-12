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10:04 (мск), источник: Publika.md

Прокуроры завершили расследование 11 дела о невозвратных кредитах

11-е дело о невозвратных кредитах из Banca de Economii отправили в суд.

Источник: Publika.md

Прокуратура по борьбе с коррупцией закончила уголовное расследование по пяти бывшим членам кредитного комитета финансового учреждения, которые обвиняются в нарушении правил кредитования.

Согласно материалам дела, в период с 2010 по 2011 бывший председатель с четырьмя членами кредитного комитета Banca de Economii предоставил невозвратные кредиты четырем фирмам на сумму 197 миллионов леев.

Обвиняемым грозит до семи лет лишения свободы.

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