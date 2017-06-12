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10:47 (мск), источник: БЕЛТА

В Мингорисполкоме рассказали о строительстве новых станций минского метро

12 июня, Минск /Надежда Матвеева — БЕЛТА/. Минскметрострой завершил проходку левого перегона тоннеля третьей линии метро от станции «Вокзальной» до «Юбилейной», подготовлен демонтаж тоннеля проходческого комплекса «Алеся».

Источник: БЕЛТА

О ходе строительства новых станций столичной подземки на оперативном совещании в Мингорисполкоме рассказал начальник строительного коммунального унитарного предприятия «Минскметрострой» Леонид Стухальский, передает корреспондент БЕЛТА.

Завершена проходка пешеходного тоннеля пересадочного узла с первой на третью линию от станции «Вокзальная» до площади Ленина протяженностью 170 м, выполняется проходка второго пешеходного тоннеля. Завершение работ по соединительной ветке между третьей и второй линиями метрополитена протяженностью 832 м планируется в июне текущего года. Также продолжается строительство тупиков и камер съезда на станции «Юбилейная» по улице Мельникайте открытым и закрытым способом.

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