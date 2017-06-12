В Мингорисполкоме рассказали о строительстве новых станций минского метро

О ходе строительства новых станций столичной подземки на оперативном совещании в Мингорисполкоме рассказал начальник строительного коммунального унитарного предприятия «Минскметрострой» Леонид Стухальский, передает корреспондент БЕЛТА.

Завершена проходка пешеходного тоннеля пересадочного узла с первой на третью линию от станции «Вокзальная» до площади Ленина протяженностью 170 м, выполняется проходка второго пешеходного тоннеля. Завершение работ по соединительной ветке между третьей и второй линиями метрополитена протяженностью 832 м планируется в июне текущего года. Также продолжается строительство тупиков и камер съезда на станции «Юбилейная» по улице Мельникайте открытым и закрытым способом.