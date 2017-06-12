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10:44 (мск), источник: Actualitati.md

Россия расширит список экспортеров вина и фруктов из Молдовы

Об этом сообщил представитель администрации президента РМ Ион Чебан, передает Actualitati.md.

Источник: Actualitati.md

Чебан отметил, что сегодня, рабочий визит и переговоры в Москве советников президента РМ по экономике Елены Гореловой и сельскому хозяйству Иона Пержу приносят новые результаты.

В ходе предстоящего визита в Молдову инспекторов Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, будет рассмотрено расширение списка молдавских производителей, которые получат доступ на российский рынок.

«Торговое сотрудничество между Молдовой и Россией продолжает успешно развиваться», — заявил Ион Чебан.

Actualitati.md напоминает, что президент РМ Игорь Додон неоднократно поднимал вопрос о восстановлении экспорта молдавской продукции на российский рынок. Еще в начале марта, во время второго визита в Москву, он уверенно заявил, что количество молдавских предприятий, экспортирующих алкогольную продукцию в Россию, в ближайшее время увеличится.

Согласно данным за первый квартал 2017 года молдавский экспорт в Россию вырос на 42%, компенсировав спад в течение 2014−2016 годов. Экспорт вина увеличился почти в пять раз. Экспорт яблок — в 7,3 раза.

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