Россия расширит список экспортеров вина и фруктов из Молдовы

Чебан отметил, что сегодня, рабочий визит и переговоры в Москве советников президента РМ по экономике Елены Гореловой и сельскому хозяйству Иона Пержу приносят новые результаты.

В ходе предстоящего визита в Молдову инспекторов Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, будет рассмотрено расширение списка молдавских производителей, которые получат доступ на российский рынок.

«Торговое сотрудничество между Молдовой и Россией продолжает успешно развиваться», — заявил Ион Чебан.

Actualitati.md напоминает, что президент РМ Игорь Додон неоднократно поднимал вопрос о восстановлении экспорта молдавской продукции на российский рынок. Еще в начале марта, во время второго визита в Москву, он уверенно заявил, что количество молдавских предприятий, экспортирующих алкогольную продукцию в Россию, в ближайшее время увеличится.

Согласно данным за первый квартал 2017 года молдавский экспорт в Россию вырос на 42%, компенсировав спад в течение 2014−2016 годов. Экспорт вина увеличился почти в пять раз. Экспорт яблок — в 7,3 раза.