Россия расширит список экспортеров вина и фруктов из Молдовы
Об этом сообщил представитель администрации президента РМ Ион Чебан, передает Actualitati.md.
Об этом сообщил представитель администрации президента РМ Ион Чебан, передает Actualitati.md.
Чебан отметил, что сегодня, рабочий визит и переговоры в Москве советников президента РМ по экономике Елены Гореловой и сельскому хозяйству Иона Пержу приносят новые результаты.
В ходе предстоящего визита в Молдову инспекторов Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, будет рассмотрено расширение списка молдавских производителей, которые получат доступ на российский рынок.
«Торговое сотрудничество между Молдовой и Россией продолжает успешно развиваться», — заявил Ион Чебан.
Actualitati.md напоминает, что президент РМ Игорь Додон неоднократно поднимал вопрос о восстановлении экспорта молдавской продукции на российский рынок. Еще в начале марта, во время второго визита в Москву, он уверенно заявил, что количество молдавских предприятий, экспортирующих алкогольную продукцию в Россию, в ближайшее время увеличится.
Согласно данным за первый квартал 2017 года молдавский экспорт в Россию вырос на 42%, компенсировав спад в течение 2014−2016 годов. Экспорт вина увеличился почти в пять раз. Экспорт яблок — в 7,3 раза.