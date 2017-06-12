В ожидании зарплаты. Волынские горняки отказались спускаться в шахту

«Очередной протест горняков. 12 июня первая смена шахты № 9 “Нововолынская” отказалась спускаться в шахту, требуя возврата задолженности», — написал он на своей странице в Facebook, ссылаясь на слова председателя Независимого профсоюза шахты № 9 Василия Гуру.

Волынец сообщил, что шахтеры прекратили работу, в настоящее время проходит собрание с генеральным директором ГП «Волыньуголь».

«Причина протеста — невыплата заработной платы. 54% заплатили за апрель, дальше горняки зарплаты не видели. Министр Насалик (министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик — Ред.) обещал зарплату погасить до 3 июня», — подчеркнул он.

Позже, как пишет Волынец, в ходе переговоров гендиректор «Волыньугля» уговорил шахтеров приступить к работе. Он пообещал предоставить до обеда информацию, когда будет погашена задолженность.