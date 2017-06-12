МАЗ выиграл тендер на поставку в Киев 100 автобусов

По информации посольства, 9 июня состоялся аукцион на закупку автобусов в интересах Киева по двум лотам: первый лот — 70 единиц автобусов типа МАЗ-203, второй лот — 30 единиц автобусов типа МАЗ-215. Аукцион был объявлен КП «Киевпасстранс».

Победителем аукциона по обоим лотам объявлена компания ООО «МАЗтранссервис» — официальный дилер ОАО «МАЗ» по пассажирской технике.

Минский автозавод выпускает пассажирскую технику с 1995 года. Предприятие поставляет городские, междугородние, туристические и специальные автобусы в десятки стран мира. Его модели регулярно получают награды международных салонов и выставок за дизайн, функциональность, качество и надежность. Пассажирская техника МАЗ сегодня представлена 15 моделями в более чем ста исполнениях.