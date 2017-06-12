Зарплаты, стипендии и пособия за май индексироваться не будут

По данным Белстата, инфляция за май составила 0,3%, с января 2017 года цены на товары и услуги выросли на 2,7%.

Индексация денежных доходов населения, согласно белорусскому законодательству, производится тогда, когда рост потребительских цен превысил 5% с момента предыдущей даты пересмотра доходов. В последний раз в Беларуси денежные доходы населения индексировались с 1 января 2017 года.

Как сообщили в Минтруда, не будут индексироваться за май зарплаты госслужащих и приравненных к ним лиц, пособия по безработице, стипендии, денежные довольствия военнослужащих. Также не будет подлежать индексации минимальная заработная плата, размер которой с 1 января 2017 года составляет 265 рублей.

Населению, получающему доходы из других источников, возмещение потерь от инфляции осуществляется по основаниям, предусмотренным коллективными договорами, отметили в Минтруда.