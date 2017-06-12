Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Садальский подрался с Васильевой на шоу Малахова (видео)
Это норма: пять мифов о сексе
«Совсем обнаглели»: источник РБК о просьбе Жириновского к Путину
Полная девочка в розовом купальнике стала героем интернета
Собчак очаровала Петербург роскошным нарядом (фото)
«Covfefe - тайное послание русским» Хиллари Клинтон прокомментировала странный твит Трампа
Лариса Гузеева и Роза Сябитова подрались на съемках (видео)
СМИ: Россия наказывает Черногорию за НАТО
Россиянам разрешат прописку на работе
Сделки с недвижимостью обяжут заверять у нотариуса
Ополченцы разбомбили штаб украинской армии в Красногоровке – СМИ
Порошенко о том, почему Украина перешла на газ ЕС
Юная модель отметила годовщину свадьбы с 63-летним миллиардером
Собчак очаровала Петербург роскошным нарядом (фото)
В Раде назвали катастрофическую ошибку Германии и Франции — СМИ
Ополченцы разбомбили штаб ВСУ в Красногоровке
1 100 км на одной заправке: начат выпуск новой версии Lada Vesta
Новый владелец Saab показал автомобиль будущего
Фоторепортажи
15Последствия урагана в Москве
7Заработала самая мощная в мире плавучая солнечная электростанция
14:09 (мск), источник: Sputnik.by

Зарплаты, стипендии и пособия за май индексироваться не будут

МИНСК, 12 июн — Sputnik. В Беларуси не будет производиться индексация денежных доходов населения за май, поскольку инфляция за этот месяц не превысила 5%, сообщили Sputnik в министерстве труда и социальной защиты населения.

Источник: Sputnik.by

По данным Белстата, инфляция за май составила 0,3%, с января 2017 года цены на товары и услуги выросли на 2,7%.

Индексация денежных доходов населения, согласно белорусскому законодательству, производится тогда, когда рост потребительских цен превысил 5% с момента предыдущей даты пересмотра доходов. В последний раз в Беларуси денежные доходы населения индексировались с 1 января 2017 года.

Как сообщили в Минтруда, не будут индексироваться за май зарплаты госслужащих и приравненных к ним лиц, пособия по безработице, стипендии, денежные довольствия военнослужащих. Также не будет подлежать индексации минимальная заработная плата, размер которой с 1 января 2017 года составляет 265 рублей.

Населению, получающему доходы из других источников, возмещение потерь от инфляции осуществляется по основаниям, предусмотренным коллективными договорами, отметили в Минтруда.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
МТЗ попросил рабочих не приходить на работу в шортах и сланцах
Число погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье возросло до 12
Россия уничтожила все запасы боевого газа зарин
Опрос показал, сколько россиян считают себя патриотами
Порошенко подписал закон о запрете георгиевских ленточек
В полиции объяснили причины задержания Навального
Кремль отреагировал на решение перенести митинг на Тверскую
Mail.Ru Group подсветила штаб-квартиру в Москве цветами флага РФ
Спорт
Сезон НХЛ: Малкин выиграл третий Кубок Стэнли, Овечкин надеется Впервые с 1998 года обладателю Кубка Стэнли удалось защитить титул
Авто
Огромный внедорожник BMW X7 покажут этой осенью Судя по всему, на автосалоне во Франкфурте в сентябре этого года BMW представит свой самый большой внедорожник
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Рейтинг величайших фильмов всех времен: выбор киноманов Журнал Empire опросил 20 000 зрителей и на основе результатов опроса составил список 500 величайших фильмов всех времен. Вашему вниманию — лучшие из лучших: первая десятка рейтинга
Недвижимость
Основные мошеннические схемы с продажей дач
Как сэкономить на квартплате во время отпуска?
Сделки с недвижимостью обяжут заверять у нотариуса
Россиянам разрешат прописку на работе
Леди
Тест: угадайте звезду по татуировке Специально для интересующихся звездами и их жизнью. Примите участие в викторине и попробуйте узнать знаменитостей!
Дети
Суррогатная мать родила Криштиану Роналду близнецов Семья знаменитого футболиста пополнилась сразу двумя детьми.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
10 идей для загородного дома, которые вам понравятся
Как оформить маленький сад: идеи ландшафтного дизайнера
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь