Выезда из Беларуси в Литву ожидают больше 500 фур

По данным Госпогранкомитета, в пункте пропуска «Каменный Лог» (Мядининкай) в очереди стоят 215 грузовиков, «Бенякони» (Шальчининкай) — 96, «Привалка» (Райгардас) — 119, «Котловка» (Лаворишкес) — 50.

На польском направлении также очередь: в пункте пропуска «Брузги» стоят 92 грузовых автомобиля, в «Берестовице» — 56 (80 на въезд).

Очередь на выезд легковых машин наблюдается в «Каменном Логе» — 50 автомобилей, в пунктах пропуска «Бенякони» и «Берестовица» около 30 машин.

Напомним, информация об очередях на границе обновляется на сайте Госпогранкомитета каждые два часа.