Выезда из Беларуси в Литву ожидают больше 500 фур
В пунктах пропуска снова выстроились очереди на выезд из Беларуси в ЕС. Если утром в воскресенье выезда ожидали более 700 большегрузов, то к вечеру их количество увеличилось почти до тысячи.
В пунктах пропуска снова выстроились очереди на выезд из Беларуси в ЕС. Если утром в воскресенье выезда ожидали более 700 большегрузов, то к вечеру их количество увеличилось почти до тысячи.
По данным Госпогранкомитета, в пункте пропуска «Каменный Лог» (Мядининкай) в очереди стоят 215 грузовиков, «Бенякони» (Шальчининкай) — 96, «Привалка» (Райгардас) — 119, «Котловка» (Лаворишкес) — 50.
На польском направлении также очередь: в пункте пропуска «Брузги» стоят 92 грузовых автомобиля, в «Берестовице» — 56 (80 на въезд).
Очередь на выезд легковых машин наблюдается в «Каменном Логе» — 50 автомобилей, в пунктах пропуска «Бенякони» и «Берестовица» около 30 машин.
Напомним, информация об очередях на границе обновляется на сайте Госпогранкомитета каждые два часа.