Число молдавских производителей на российском рынке может возрасти

Как написал Чебан на своей официальной странице в соцсети Facebook, рабочий визит и переговоры в Москве советников президента Молдовы по экономике Елены Гореловой и сельскому хозяйству Иона Пержу приносит новые результаты.

«В ходе предстоящего визита в Республику Молдова инспекторов Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору будет рассмотрено расширение списка молдавских производителей, которые получат доступ на российский рынок», — отметил Чебан.

По его словам, «торговое сотрудничество между Молдовой и Россией продолжает успешно развиваться».

В июне 2014 года Молдова подписала с ЕС соглашение об ассоциации и всеобъемлющей зоне свободной торговли. После ратификации этого соглашения молдавским парламентом отношения между двумя государствами и ухудшились. По соглашению, Молдова должна полностью открыть свой рынок для европейских товаров.

Додон вступил в должность президента Молдовы 23 декабря. Согласно своей предвыборной программе, он намерен восстановить стратегическое партнерство с Россией, вернуть молдавскую продукцию на рынок РФ и нормализовать сотрудничество в энергетике.