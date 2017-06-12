Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Садальский подрался с Васильевой на шоу Малахова (видео)
Как распознать рак у членов семьи: инструкция
Светская Москва: жена Малахова «отплясывала как в последний раз»
Звезды, которые дружат с детства
26-летняя Нюша и ее 37-летний жених сыграют свадьбу на Мальдивах
Снос большого городаИстории москвичей, не согласных с программой реновации
Лариса Гузеева и Роза Сябитова подрались на съемках (видео)
СМИ: Россия наказывает Черногорию за НАТО
Россиянам разрешат прописку на работе
Сделки с недвижимостью обяжут заверять у нотариуса
СМИ узнали, как ополченцы разбомбили штаб ВСУ в Красногоровке
Порошенко о том, почему Украина перешла на газ ЕС
Юная модель отметила годовщину свадьбы с 63-летним миллиардером
Собчак очаровала Петербург роскошным нарядом (фото)
СМИ: Максим Галкин сообщил о состоянии здоровья Пугачевой
«Украинская катастрофа»: дипломат предупреждает ЕС
В Тольятти начнут выпуск внедорожника под именем Lada Logo
Веселый май: продажи автомобилей резко пошли вверх
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
10Теракт в Лондоне
13:35 (мск), источник: Sputnik.md

Число молдавских производителей на российском рынке может возрасти

КИШИНЕВ, 12 июн — Sputnik. В ходе предстоящего визита в Молдову инспекторов Россельхознадзора планируется рассмотреть расширение списка молдавских производителей, которые смогут получить доступ на российский рынок, заявил в понедельник пресс-секретарь президента Игоря Додона Ион Чебан.

Источник: Sputnik.md

Как написал Чебан на своей официальной странице в соцсети Facebook, рабочий визит и переговоры в Москве советников президента Молдовы по экономике Елены Гореловой и сельскому хозяйству Иона Пержу приносит новые результаты.

«В ходе предстоящего визита в Республику Молдова инспекторов Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору будет рассмотрено расширение списка молдавских производителей, которые получат доступ на российский рынок», — отметил Чебан.

По его словам, «торговое сотрудничество между Молдовой и Россией продолжает успешно развиваться».

В июне 2014 года Молдова подписала с ЕС соглашение об ассоциации и всеобъемлющей зоне свободной торговли. После ратификации этого соглашения молдавским парламентом отношения между двумя государствами и ухудшились. По соглашению, Молдова должна полностью открыть свой рынок для европейских товаров.

Додон вступил в должность президента Молдовы 23 декабря. Согласно своей предвыборной программе, он намерен восстановить стратегическое партнерство с Россией, вернуть молдавскую продукцию на рынок РФ и нормализовать сотрудничество в энергетике.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
'Это полная катастрофа' - Великобританию ждет период неопределенности
Число погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье возросло до 12
Россия уничтожила все запасы боевого газа зарин
Опрос показал, сколько россиян считают себя патриотами
На Украине предложили альтернативу визовому режиму с Россией
Навального задержали в подъезде его дома
Кремль отреагировал на решение перенести митинг на Тверскую
Mail.Ru Group подсветила штаб-квартиру в Москве цветами флага РФ
Спорт
Сезон НХЛ: Малкин выиграл третий Кубок Стэнли, Овечкин надеется Впервые с 1998 года обладателю Кубка Стэнли удалось защитить титул
Авто
Огромный внедорожник BMW X7 покажут этой осенью Судя по всему, на автосалоне во Франкфурте в сентябре этого года BMW представит свой самый большой внедорожник
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Рейтинг величайших фильмов всех времен: выбор киноманов Журнал Empire опросил 20 000 зрителей и на основе результатов опроса составил список 500 величайших фильмов всех времен. Вашему вниманию — лучшие из лучших: первая десятка рейтинга
Недвижимость
Основные мошеннические схемы с продажей дач
Как сэкономить на квартплате во время отпуска?
Сделки с недвижимостью обяжут заверять у нотариуса
Опубликован список домов, жильцы которых отказались от реновации
Леди
Тест: угадайте звезду по татуировке Специально для интересующихся звездами и их жизнью. Примите участие в викторине и попробуйте узнать знаменитостей!
Дети
Суррогатная мать родила Криштиану Роналду близнецов Семья знаменитого футболиста пополнилась сразу двумя детьми.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
10 идей для загородного дома, которые вам понравятся
Как оформить маленький сад: идеи ландшафтного дизайнера
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь