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13:29 (мск), источник: Ipress.ua

В Украине вступили в силу новые правила денежных переводов за границу

С 12 июня украинцы получили возможность осуществлять переводы средств за границу без ограничения по сумме.

Источник: Ipress.ua

Соответствующая норма, закрепленная постановлением НБУ № 44 от 30 мая, вступила в силу 12 июня.

До сегодняшнего дня действовало ограничение для граждан на перевод средств за пределы Украины для неторговых операций суммой не более 150 тыс. гривен / месяц, сообщают «Украинские новости».

С 12 июня ограничения отменены.

Напомним, Нацбанк разрешил клиентам покупать валюту при наличии на счетах сумм более 100 тыс. долларов и снял ограничения для физических лиц на перевод средств для неторговых организаций, а также отменил еще ряд ограничений на валютном рынке.

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