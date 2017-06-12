В Украине вступили в силу новые правила денежных переводов за границу
С 12 июня украинцы получили возможность осуществлять переводы средств за границу без ограничения по сумме.
С 12 июня украинцы получили возможность осуществлять переводы средств за границу без ограничения по сумме.
Соответствующая норма, закрепленная постановлением НБУ № 44 от 30 мая, вступила в силу 12 июня.
До сегодняшнего дня действовало ограничение для граждан на перевод средств за пределы Украины для неторговых операций суммой не более 150 тыс. гривен / месяц, сообщают «Украинские новости».
С 12 июня ограничения отменены.
Напомним, Нацбанк разрешил клиентам покупать валюту при наличии на счетах сумм более 100 тыс. долларов и снял ограничения для физических лиц на перевод средств для неторговых организаций, а также отменил еще ряд ограничений на валютном рынке.