В Украине вступили в силу новые правила денежных переводов за границу

Соответствующая норма, закрепленная постановлением НБУ № 44 от 30 мая, вступила в силу 12 июня.

До сегодняшнего дня действовало ограничение для граждан на перевод средств за пределы Украины для неторговых операций суммой не более 150 тыс. гривен / месяц, сообщают «Украинские новости».

С 12 июня ограничения отменены.

Напомним, Нацбанк разрешил клиентам покупать валюту при наличии на счетах сумм более 100 тыс. долларов и снял ограничения для физических лиц на перевод средств для неторговых организаций, а также отменил еще ряд ограничений на валютном рынке.