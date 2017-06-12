Что вызывает ослабление тенге — мнения экспертов

Аналитик Дархан Лукпанов считает, что рост курса USD/KZT произошел на фоне укрепления доллара США ко всем валютам в конце прошлой недели.

«Индекс доллара DXY в течение 8—9 июня вырос на 1 процент, то есть примерно на столько же, на сколько ослаб тенге за это же время», — отметил Лукпанов.

В то же время эксперт считает, что движение на 1 процент в течение нескольких дней соответствует «нормальной» волатильности для валюты развивающейся экономики. Что касается прогнозов, то во второй половине года, в отсутствие нефтяных, политических и других шоков, аналитик ожидает возвращения тенге к своему естественному тренду — ослабеванию курса к доллару США.

«Наш прогнозный диапазон на вторую половину года составляет 315−340 тенге за единицу американской валюты», — заключил Лукпанов.

Аналитик ГК FOREX CLUB Валерий Полховский в ослаблении тенге видит связь с ростом коммерческих запасов сырой нефти и бензинового топлива в США.