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14:37 (мск), источник: Newtimes.kz

Стала известна стоимость парковочных мест в районе ЭКСПО

Порядка 6 000 парковочных мест для гостей и жителей столицы отведено для пассажирского транспорта в районе проведения Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на сайт акимата Астаны.

Источник: Newtimes.kz

4 460 парковок доступно для посетителей выставки со стороны улицы Рыскулова. В пяти парковочных зонах этого периметра действует тарифная политика на платные парковочные места.

Стоимость парковки за первый полный и неполный час составляет 200 тенге, каждый последующий час — 100 тенге.

С 16:00 до 24:00 стоимость парковочного места составляет 2 500 тенге. Последующие сутки использования места будут стоить 2 500 тенге. При утере парковочного билета водитель должен будет возместить штраф в размере 2 500 тенге.

Еще 1 700 мест доступны для всех желающих посетить выставку со стороны проспекта Кабанбай батыра в зоне ТРЦ Mega Silk Way.

Тем не менее, по оценкам специалистов, в пиковые и выходные дни проведения Международной выставки ЭКСПО возможно возникновение дефицита парковочных мест.

Поэтому для удобства автовладельцев предусматриваются 14 бесплатных перехватывающих парковок, где каждый автолюбитель сможет оставить свой личный транспорт и беспрепятственно добраться до выставочного центра, воспользовавшись услугами общественного транспорта и Shuttle Bus маршрутами.

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