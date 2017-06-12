Первый рельсовый автобус отправился из Украины в Польшу

Сегодня в международном железнодорожном пункте пропуска «Ягодин» состоялось оформление пассажиров первого рейса рельсового автобуса «Ковель-Ягодин-Хелм».

Для оформления пассажиров пограничники задействовали необходимое количество нарядов, что позволило максимально быстро пересечь границу.

Кроме того, пассажиров рельсового автобуса на конечной станции в Хелме ждет пересадка на такие города как Варшава, Люблин, Замосць, Жешув.

«Первое оформление международного рельсового автобуса в Волынской области осуществлено при наличии 92 пассажиров. Путешественники остались довольны максимально быстрой процедурой контроля при пересечении государственной границы», — отметили в пресс-службе.

Стоит также отметить, что в целом автобус может вместить 187 пассажиров.