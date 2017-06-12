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19:18 (мск), источник: Капитал

«Ощадбанк» подал в суд на «Укртелеком»

Суд возбудил дело по иску «Ощадбанка» к «Укртелекому» о взыскании 1,1 миллиарда гривен. При этом, чем именно обусловлены требования госбанка, в постановлении суда не уточняется.

Источник: Капитал

24 мая этот же суд возбудил производство по делу по иску Ощадбанка к «ЕСУ» (владелец «Укртелекома», конечный бенефициар — Ринат Ахметов) о взыскании 886,5 млн грн. При этом еще в прошлом году Ощадбанк обращался в суд с иском к «ЕСУ» о взыскании процентных платежей по облигациям на 714 млн грн.

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Напомним, в мае хозсуд Киева возбудил производство по делу по иску Укрэксимбанка к «ЕСУ» о взыскании 2,83 млрд грн, из которых 2,24 млрд грн просроченной задолженности по номинальной стоимости облигаций; 354,1 млн грн — просроченной задолженности по процентным доходам по облигациям; 119,2 млн грн — пеня за просрочку обязательств по облигациям; 92,4 млн грн — инфляционная составляющая просроченного обязательства по облигациям; 24,9 млн грн — 3% годовых в связи с просрочкой обязательств по облигациям.

Фонд госимущества в мае 2011 года продал 92,79% акций Укртелекома украинской «дочке» австрийской компании EPIC — фирме ЕСУ — за 10,5 млрд гривен.

Затем ЕСУ перепродала этот актив группе СКМ Рината Ахметова. Бизнесмен стал владельцем компании опосредованно.

Он приобрел у EPIC 100% акций компании UА Тelecominvest Limited, которой принадлежат корпоративные права украинского ООО «ЕСУ».

Последняя компания является непосредственным собственником Укртелекома, контролируя почти 93% акций компании.

Ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщал, что компания «Укртелеком» была приватизирована кипрской компанией фактически бесплатно.

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