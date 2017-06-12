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18:10 (мск), источник: ТАСС

CNN: глава Qatar Airways обвинил Трампа в попустительстве авиаблокаде Катара

Акбар аль-Бакер намерен пожаловаться в Международную организацию гражданской авиации.

Источник: AFP 2017

НЬЮ-ЙОРК, 12 июня. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Президент США Дональд Трамп не вступился за Катар и тем самым потворствует дальнейшей воздушной блокаде эмирата со стороны соседних государств. Такое мнение высказал в интервью телекомпании CNN глава авиакомпании Qatar Airways Акбар аль-Бакер. При этом он отметил, что авиаперевозчик намерен пожаловаться в Международную организацию гражданской авиации (ИКАО).

«Мне не хотелось бы комментировать действия Трампа. Я крайне разочарован», — отметил он, заметив, что введенные меры по прекращению морского и авиасообщения с Катаром по сути являются «противозаконной блокадой».

США следовало выполнять роль лидера в попытках прорвать эту блокаду. Вместо этого они сидят, безучастно наблюдают за происходящим и тем самым подливают только масло в огонь.
Акбар аль-Бакер
Глава авиакомпании Qatar Airways

Он охарактеризовал закрытие в Саудовской Аравии и ОАЭ представительств Qatar Airways, «не являющихся политическими организациями», «пародией на цивилизованное поведение». «Нас опечатали как уголовные организации, лишив возможности компенсировать пассажирам издержки», — резюмировал он.

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Qatar Airways намерена обратиться в ИКАО, предупредил глава авиаперевозчика. «У нас есть правовые каналы для того, чтобы сопротивляться, — сказал аль-Бакер. — ИКАО следует решительно вмешаться, использовать свой авторитет и признать это противоправным действием».

5 июня Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, объяснив это поддержкой эмиратом терроризма и экстремистской идеологии, якобы его враждебной политикой и вмешательством в дела арабских государств. Позднее к ним присоединились Мавритания и Коморские острова, а Иордания и Джибути понизили уровень своего дипломатического представительства. Кроме того, ОАЭ вслед за Саудовской Аравией и Бахрейном объявили о закрытии всех офисов катарской авиакомпании Qatar Airways на своей территории. Саудовская Аравия, ОАЭ и Египет полностью закрыли свое воздушное пространство для катарских самолетов и отменили полеты своих авиаперевозчиков в Доху.

В Катаре назвали обвинения в поддержке экстремистов голословными и заявили, что внешняя политика эмирата не претерпит изменений.

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