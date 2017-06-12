CNN: глава Qatar Airways обвинил Трампа в попустительстве авиаблокаде Катара
Акбар
Акбар
«Мне не хотелось бы комментировать действия Трампа. Я крайне разочарован», — отметил он, заметив, что введенные меры по прекращению морского и авиасообщения с Катаром по сути являются «противозаконной блокадой».
США следовало выполнять роль лидера в попытках прорвать эту блокаду. Вместо этого они сидят, безучастно наблюдают за происходящим и тем самым подливают только масло в огонь.
Он охарактеризовал закрытие в Саудовской Аравии и ОАЭ представительств Qatar Airways, «не являющихся политическими организациями», «пародией на цивилизованное поведение». «Нас опечатали как уголовные организации, лишив возможности компенсировать пассажирам издержки», — резюмировал он.
Qatar Airways намерена обратиться в ИКАО, предупредил глава авиаперевозчика. «У нас есть правовые каналы для того, чтобы сопротивляться, — сказал
5 июня Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, объяснив это поддержкой эмиратом терроризма и экстремистской идеологии, якобы его враждебной политикой и вмешательством в дела арабских государств. Позднее к ним присоединились Мавритания и Коморские острова, а Иордания и Джибути понизили уровень своего дипломатического представительства. Кроме того, ОАЭ вслед за Саудовской Аравией и Бахрейном объявили о закрытии всех офисов катарской авиакомпании Qatar Airways на своей территории. Саудовская Аравия, ОАЭ и Египет полностью закрыли свое воздушное пространство для катарских самолетов и отменили полеты своих авиаперевозчиков в Доху.
В Катаре назвали обвинения в поддержке экстремистов голословными и заявили, что внешняя политика эмирата не претерпит изменений.