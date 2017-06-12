В первом квартале на 12 млн долларов сократились трансграничные денежные переводы из России в Беларусь, осуществляемые физическими лицами через кредитные организации и платежные системы, пишет Завтра твоей страны.

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По данным Центробанка России, общий переводов физических лиц из России в Беларусь в первом квартале составил 71 млн долларов. Это на 12 млн долларов меньше, чем поступило в Беларусь из восточной соседки в последнем квартале прошлого года.

В разрезе этой суммы сократился объем переводов физических лиц-резидентов. В то время как переводы физических лиц-нерезидентов (то есть, выехавших на работу в Россию белорусов) выросли. В первом квартале этого года они перечислили на родину 27 млн долларов. Средняя сумма чека составила 333 доллара. Для сравнения: в четвертом квартале 2016 года гастарбайтеры перевели в Беларусь 26 млн долларов при средней сумме чека 284 доллара.

Что касается переводов из Беларуси в Россию, то их объем в первом квартале 2017 года составил 28 млн долларов (из них 8 млн долларов — от нерезидентов). В четвертом квартале прошлого года сумма была больше — 33 млн долларов (5 млн — от нерезидентов).

Главными странами, куда в этом году физические лица переводили деньги из России, стали Швейцария (1051 млн долларов), Латвия (640 млн долларов), США (622 млн долларов), Узбекистан (570 млн долларов), Соединенное Королевство (489 млн долларов), Таджикистан (381 млн долларов), Кыргызстан (379 млн долларов) и Китай (300 млн долларов).