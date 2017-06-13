Минфин хочет повысить НДПИ для «Газпрома»

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Минфин подготовил поправки к НК, которые увеличат платеж «Газпрома» по НДПИ на газ в четвертом квартале, рассказали источники «Ъ», знакомые с ситуацией. Это предложено сделать за счет увеличения коэффициента в формуле расчета НДПИ на газ для «Газпрома» с 1,7969 до 2,2738 в октябре—декабре (для монополии ставка налога более высокая, чем для независимых производителей газа). По словам собеседников «Ъ», это увеличит доходы бюджета примерно на 30 млрд руб. (годовой НДПИ на газ для «Газпрома» составляет, по расчетам «Ъ», около 300 млрд руб.).

Такую меру источники «Ъ» объясняют тем, что «Газпром» одобрил более низкие дивиденды за 2016 год, чем ожидалось.

В Минфине и «Газпроме» отказались от комментариев.



Но повышение НДПИ не компенсирует недобор дивидендов. Минфин заложил в бюджет этого года дивиденды «Газпрома» в размере 18,86 руб. на акцию, или 446 млрд руб., но в итоге монополия выплатит только 190 млрд руб. (20% от чистой прибыли за 2016 год по МСФО).

Видео Газпром планирует побить рекорд по экспорту в 2017 году

К такому решению правительство пришло после публичной рекомендации Владимира Путина, который в мае заявил, что «бумажную» прибыль «Газпрома», вызванную курсовыми разницами, для расчета дивидендов использовать не стоит (см. «Ъ» от 16 мая). Министр финансов Антон Силуанов указывал тогда, что при таком подходе не надо было учитывать и «бумажный» убыток «Газпрома» в 2015 году, вызванный теми же причинами.



В кулуарах ПМЭФ-2017 господин Силуанов говорил, что Минфин продолжит настаивать на том, чтобы госкомпании отдавали 50% чистой прибыли на дивиденды, «несмотря на отдельные решения по этому году по “Газпрому”, “Роснефти”». «Роснефть» заплатит 35% от чистой прибыли по МСФО, или 63,4 млрд руб., меньше 50% от прибыли будут платить также «Транснефть» и «Россети».

Сейчас все говорят, что надо снижать долю государства в экономике. Но посмотрите, как частные компании платят — 50% и даже более. Ну что это такое, если у нас компании с госучастием говорят, что не смогут профинансировать инвестпрограммы? Значит, такие инвестпрограммы надо финансировать за счет заемных средств. Антон Силуанов министр финансов



По данным «Ъ», предложенные Минфином поправки (включают также акцизы на 2018 год и продление текущих параметров формул НДПИ на газ и нефть на 2020 год) пока находятся на «ранней стадии обсуждения» и еще не рассматривались в правительстве. Но если Минфин хочет изъять у «Газпрома» дополнительные средства в этом году, ему нужно добиться принятия поправок к НК до конца августа. По мнению собеседников «Ъ», это будет непросто, учитывая летние каникулы в Госдуме, которые затронут почти весь август.



Но если Минфину удастся вовремя провести эти поправки, это даст ему действенный инструмент давления на «Газпром» в вопросе дивидендов.