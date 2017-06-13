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11:47 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Ипотека пойдет на второй срок

О помощи проблемным заемщикам объявят на этой неделе.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

По информации «Ъ», в ближайшие дни вновь будет поднят вопрос о продлении программы помощи ипотечным заемщикам. Предварительно, перед объявлением решения, сегодня должно состояться совещание представителей ЦБ с участниками рынка и Агентством по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК), где будут обсуждаться параметры новой программы.

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Как стало известно «Ъ», решение о продлении программы помощи ипотечным заемщикам, оказавшимся в сложной финансовой ситуации, в общем виде принято и будет обнародовано сегодня на встрече представителей банков в ЦБ. Таким образом, данное премьер-министром Дмитрием Медведевым в начале мая поручение Минфину, Минстрою, Минэкономики, Минюсту, АИЖК и ЦБ совместно разработать план помощи ипотечным заемщикам выполнено непосредственно перед вторым чтением проекта бюджета. «Предполагаемое решение затронет тысячи семей, нуждающихся в поддержке, и определит ключевые параметры программы — объем финансирования, источник выделения денежных средств и круг заемщиков, имеющих право на получение господдержки, должен быть определен», — говорит собеседник «Ъ», близкий к обсуждению.

При этом, по его словам, ключевой вопрос — источник финансирования программы, — из-за которого профильные ведомства и АИЖК никак не могли договориться, предварительно решен, и не в том виде, как это обсуждалось первоначально. «Все сторонники продолжения программы предлагали использовать для этих целей прибыль агентства, однако в итоге решено было выбрать другой вариант финансирования — из фондов правительства», — уточняет собеседник «Ъ». Возможно, что вопрос помощи ипотечникам будет затронут и в рамках прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, которая состоится 15 июня.

Программа помощи ипотечным заемщикам, реализуемая АИЖК ранее, официально закончилась 31 мая, но фактически ее бюджет (4,5 млрд руб.) был выбран в марте.

При этом банки продолжали принимать заявки, а заемщики собирать документы, в том числе платные выписки. «Получение некоторых документов занимало около месяца, и многие оказались в ситуации, когда к моменту предоставления всех справок в банк им уже не на что было рассчитывать», — говорит собеседник «Ъ», близкий к одному из министерств—участников обсуждения. В такой ситуации оказались около 20 тыс. заемщиков.

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Дмитрий Медведев в начале мая поручил ведомствам совместно разработать план дальнейшей помощи заемщикам, однако мнения ведомств радикально разделились. Минфин и Минэкономики настаивали, чтобы АИЖК выделило собственные средства на дальнейшую реализацию программы. Минстрой предлагал обсудить также иные источники финансирования, хотя и предполагал объем необходимого финансирования в размере 2 млрд руб. В конце концов, отмечают знакомые с ситуацией собеседники «Ъ», средства на дальнейшую реализацию программы будут выделены дополнительно. «Сумма не будет превышать названную Минстроем», — отметил собеседник «Ъ», знакомый с ситуацией в АИЖК. В самом же АИЖК от комментариев воздержались.

При этом будущий бюджет программы планируется направить на поддержку преимущественно валютным заемщикам, хотя изначальная программа была востребована в основном рублевыми заемщиками (из 18,5 тыс. реструктурированных кредитов только около 500 — валютные). «Хотя прямо сейчас это и не указывается, но помощь будет предоставляться в том числе валютным заемщикам», — отметил собеседник «Ъ» в крупном банке.

Таким образом, вероятнее всего, в ближайшее время заемщикам объявят о продлении программы помощи.

«Также не стоит забывать, что 16 июня будет рассматриваться проект бюджета во втором чтении, — отмечает начальник аналитического отдела ИФК “Солид” Олег Шагов.— И если решено выделять средства из бюджета, то самое время подготовить соответствующие поправки ко второму чтению, тем более что в годовых расходах в 16,6 трлн руб. дополнительные расходы в виде 2 млрд руб. не будут существенны». Впрочем, есть вариант, что средства будут выделены из антикризисных фондов, говорят собеседники «Ъ». «Насколько мне известно, последний такой фонд был сформирован на 10 млрд руб., — отмечает главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.— Полагаю, что эти фонды не до конца себя исчерпали и за их счет и может быть проведено финансирование новой программы».

Вероника Горячева, Юлия Локшина

Комментарии
6
Константин Бахвалов
Как долго ЛИБЕРАСТЫ!!! во власти, которые строят из себя патриотов РФ, будут выдумывать якобы "помощь" и выделять из бюджета деньги. Кто им нешает прекратить выделять деньги на различные "помощи" - субсидии и т.п. Не пора ли снизить проценты ДРАКОНОВСКИЕ!!! и различные поборы???
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А Б
Это только на словах помощь, поскольку ипотека - весьма кабальный финансовый инструмент, поэтому т.н. "помощь" направлена на создание для банков дополнительных условий для извлечения сверхприбылей.
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Василий Фесин
Народ,принципиально не платит,то теперь хоть как-то,да хоть что-то...
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