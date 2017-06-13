Ипотека пойдет на второй срок
О помощи проблемным заемщикам объявят на этой неделе.
О помощи проблемным заемщикам объявят на этой неделе.
По информации «Ъ», в ближайшие дни вновь будет поднят вопрос о продлении программы помощи ипотечным заемщикам. Предварительно, перед объявлением решения, сегодня должно состояться совещание представителей ЦБ с участниками рынка и Агентством по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК), где будут обсуждаться параметры новой программы.
Как стало известно «Ъ», решение о продлении программы помощи ипотечным заемщикам, оказавшимся в сложной финансовой ситуации, в общем виде принято и будет обнародовано сегодня на встрече представителей банков в ЦБ. Таким образом, данное
При этом, по его словам, ключевой вопрос — источник финансирования программы, —
При этом банки продолжали принимать заявки, а заемщики собирать документы, в том числе платные выписки. «Получение некоторых документов занимало около месяца, и многие оказались в ситуации, когда к моменту предоставления всех справок в банк им уже не на что было рассчитывать», — говорит собеседник «Ъ», близкий к одному из министерств—участников обсуждения. В такой ситуации оказались около 20 тыс. заемщиков.
Дмитрий Медведев в начале мая поручил ведомствам совместно разработать план дальнейшей помощи заемщикам, однако мнения ведомств радикально разделились. Минфин и Минэкономики настаивали, чтобы АИЖК выделило собственные средства на дальнейшую реализацию программы. Минстрой предлагал обсудить также иные источники финансирования, хотя и предполагал объем необходимого финансирования в размере 2 млрд руб. В конце концов, отмечают знакомые с ситуацией собеседники «Ъ», средства на дальнейшую реализацию программы будут выделены дополнительно. «Сумма не будет превышать названную Минстроем», — отметил собеседник «Ъ», знакомый с ситуацией в АИЖК. В самом же АИЖК от комментариев воздержались.
При этом будущий бюджет программы планируется направить на поддержку преимущественно валютным заемщикам, хотя изначальная программа была востребована в основном рублевыми заемщиками (из 18,5 тыс. реструктурированных кредитов только около 500 — валютные). «Хотя прямо сейчас это и не указывается, но помощь будет предоставляться в том числе валютным заемщикам», — отметил собеседник «Ъ» в крупном банке.
«Также не стоит забывать, что 16 июня будет рассматриваться проект бюджета во втором чтении, — отмечает начальник аналитического отдела ИФК “Солид” Олег Шагов.— И если решено выделять средства из бюджета, то самое время подготовить соответствующие поправки ко второму чтению, тем более что в годовых расходах в 16,6 трлн руб. дополнительные расходы в виде 2 млрд руб. не будут существенны». Впрочем, есть вариант, что средства будут выделены из антикризисных фондов, говорят собеседники «Ъ». «Насколько мне известно, последний такой фонд был сформирован на 10 млрд руб., — отмечает главный экономист
Вероника Горячева, Юлия Локшина