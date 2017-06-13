Мэрия решила снесли аварийные дома по ул. Вейнбаума

Деревянные двухэтажные здания по ул. Вейнбаума, 24А, 24А1 и 24А 2А3 признали непригодными для проживания. Дома, расположенные рядом с городской администрацией, решили снести. Соответствующее распоряжение подписал глава департамента горхозяйства Красноярска Игорь Титенков.

Решение о сносе домов 7 июня приняла межведомственная комиссия. Она нашла достаточно оснований для сноса бараков и переселения жильцов. Что будет располагаться на месте снесенных домов, пока неизвестно.

В документе, опубликованном на сайте мэрии Красноярска, сказано, что сносу также подлежит дом № 53 по ул. Лесной. Когда именно распоряжение вступит в законную силу, в документе первого заместителя мэра также не сказано.

Напомним, еще в марте 2017 года мэрия приняла решение об освобождении центра от ветхих и аварийных домов. Всего могут был снесены 60 построек. У владельцев «авариек» есть два варианта — первый: получить деньги за свои квадраты и купить жилье в любом районе. Либо можно переехать в готовые квадраты, в район, который предложит город.