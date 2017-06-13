Второй этап испытаний по ТЭЦ-4 стартовал в Новосибирске

Испытания первой очереди ТЭЦ-4 завершились 9 июня, а с 8 часов 13 июня началось расхолаживание сетевой воды по объектам второй очереди ТЭЦ-4. Под отключения попали дома по улицам Авиастроителей, Учительской, Олеко Дундича, Новая Заря, Лазарева, Республиканская, 25 лет Октября, Объединения, Макаренко, Тайгинская, Александра Невского, Богдана Хмельницкого, Народная.

На выходных воду получили дома по ТЭЦ-2, ТЭЦ-3 и Кировской котельной № 1. В настоящий момент от горячей воды отключено 247 жилых и социальных объектов Новосибирска.

Продолжается устранение дефектов в Центральном районе, там отключено пять домов по ТЭЦ-5 и 90 объектов по ТЭЦ-2. Это улицы Серебренниковская, Максима Горького, Октябрьская, Коммунистическая. Воду там обещают дать до 20 часов 13 июня. По улицам Чаплыгина, Октябрьская, Революции горячую воду планируют подключить вечером 14 июня.

В Железнодорожном районе продолжаются планово-ремонтные работы на 23 объектах по улицам Серебренниковская, Сибревкома, Каинская, Красному проспекту. Подключение запланировано на 20 часов 13 июня.

В Октябрьском районе отключено 27 объектов по ТЭЦ-2. Это объекты на улицах Инская, Зыряновская (подключение вечером 13 июня), Нижегородская, 9-е ноября, Декабристов (подключение в 20 часов 14 июня).

В Первомайском районе с пятого июня планово-ремонтные работы ведутся в котельной АО «Сибирьгазсервис» по улице Звездной. Отключены 24 объекта до 8 часов 16 июня.

В Ленинском районе с 5 по 19 июня ведутся ремонтные работы в котельной «Восход». От горячей воды отключены 13 объектов по улице Хилокская.