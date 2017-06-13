Доход Новосибирской области составил более 117 млрд рублей
Доходная часть регионального бюджета в этом году будет на 2,5 миллиарда больше, чем прогнозировали. При этом, федеральные отчисления уменьшились, зато выросли собственные доходы.
Доходная часть регионального бюджета в этом году будет на 2,5 миллиарда больше, чем прогнозировали. При этом, федеральные отчисления уменьшились, зато выросли собственные доходы.
Например, существенно увеличились поступления от налогов. Это почти 90 процентов региональной казны. Благодаря этому, удалось выполнить все бюджетные обязательства. Львиную долю средств — 93,5 миллиарда рублей — направили на социальные программы.
— Поэтапность и аккуратность в корректировке доходной части бюджета, незакладывание туда неочевидных доходных источников позволили нам не только дополнительно увеличить параметры бюджета, но и в принципе решить целый ряд задач
Поправки в бюджет вносили шесть раз. По итогам слушаний принято решение, что региону необходимо наращивать налоговый потенциал, больше привлекать частные инвестиции и развивать