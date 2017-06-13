Доход Новосибирской области составил более 117 млрд рублей

Например, существенно увеличились поступления от налогов. Это почти 90 процентов региональной казны. Благодаря этому, удалось выполнить все бюджетные обязательства. Львиную долю средств — 93,5 миллиарда рублей — направили на социальные программы.

— Поэтапность и аккуратность в корректировке доходной части бюджета, незакладывание туда неочевидных доходных источников позволили нам не только дополнительно увеличить параметры бюджета, но и в принципе решить целый ряд задач социально-экономического развития региона. В общем объеме, в течение 2016 года мы увеличили собственные доходы на 5,7 миллиарда рублей, — говорит министр финансов и налоговой политики Новосибирской области Виталий Голубенко.