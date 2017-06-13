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08:15 (мск), источник: VN.ru

Доход Новосибирской области составил более 117 млрд рублей

Доходная часть регионального бюджета в этом году будет на 2,5 миллиарда больше, чем прогнозировали. При этом, федеральные отчисления уменьшились, зато выросли собственные доходы.

Например, существенно увеличились поступления от налогов. Это почти 90 процентов региональной казны. Благодаря этому, удалось выполнить все бюджетные обязательства. Львиную долю средств — 93,5 миллиарда рублей — направили на социальные программы.

— Поэтапность и аккуратность в корректировке доходной части бюджета, незакладывание туда неочевидных доходных источников позволили нам не только дополнительно увеличить параметры бюджета, но и в принципе решить целый ряд задач социально-экономического развития региона. В общем объеме, в течение 2016 года мы увеличили собственные доходы на 5,7 миллиарда рублей, — говорит министр финансов и налоговой политики Новосибирской области Виталий Голубенко.

Поправки в бюджет вносили шесть раз. По итогам слушаний принято решение, что региону необходимо наращивать налоговый потенциал, больше привлекать частные инвестиции и развивать государственно-частное партнерство.

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