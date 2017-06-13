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07:36 (мск), источник: ДЕЙТА

В Уссурийске обидели работников культуры

В Приморье выявлены нарушения в деятельности муниципальных учреждений культуры и ресурсоснабжающих Уссурйиска, сообщает ИА «Дейта».

Так, по итогам надзорных мероприятий в деятельности 10 муниципальных учреждений культуры и 3 ресурсоснабжающих организаций установлены нарушения сроков выплаты заработной платы, окончательного расчета с уволенными работниками, выплаты командировочных расходов и др.

Работников не ознакомили с графиками сменности, с приказами о прекращении трудового договора, нарушения прав на дополнительный оплачиваемый отпуск работникам.

Возбуждены дела об административных правонарушениях, сообщает прокуратура Приморья.

Михаил Грач.

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