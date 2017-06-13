В Уссурийске обидели работников культуры
В Приморье выявлены нарушения в деятельности муниципальных учреждений культуры и ресурсоснабжающих Уссурйиска, сообщает ИА «Дейта».
В Приморье выявлены нарушения в деятельности муниципальных учреждений культуры и ресурсоснабжающих Уссурйиска, сообщает ИА «Дейта».
Так, по итогам надзорных мероприятий в деятельности 10 муниципальных учреждений культуры и 3 ресурсоснабжающих организаций установлены нарушения сроков выплаты заработной платы, окончательного расчета с уволенными работниками, выплаты командировочных расходов и др.
Работников не ознакомили с графиками сменности, с приказами о прекращении трудового договора, нарушения прав на дополнительный оплачиваемый отпуск работникам.
Возбуждены дела об административных правонарушениях, сообщает прокуратура Приморья.
Михаил Грач.