В Уссурийске обидели работников культуры

Так, по итогам надзорных мероприятий в деятельности 10 муниципальных учреждений культуры и 3 ресурсоснабжающих организаций установлены нарушения сроков выплаты заработной платы, окончательного расчета с уволенными работниками, выплаты командировочных расходов и др.

Работников не ознакомили с графиками сменности, с приказами о прекращении трудового договора, нарушения прав на дополнительный оплачиваемый отпуск работникам.

Возбуждены дела об административных правонарушениях, сообщает прокуратура Приморья.

Михаил Грач.