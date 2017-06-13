Завод Ford во Всеволожске остановил работу на три дня

«Да, завод выходит только в пятницу. Это внутренние перестановки», сказал он. Это первое продление праздников в этом году, сказал Темченко.

Ранее стало известно, что сотрудники Ford Sollers уйдут в плановый коллективных отпуск с 17 июля по 31 августа включительно.

В 2016 году завод уходил на каникулы несколько раз: с 9 по 20 июня, с 27 июня по 1 июля, с 11 по 15 июля, в летний отпуск с 18 июля до 15 августа и с середины ноября до января 2017 года.

Загрузка завода во Всеволожске составляет 30%, сообщал гендиректор Sollers Вадим Швецов.