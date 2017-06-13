Хабаровские туристы сутки ждали теплохода в Фуюане

На минувших выходных около 40 туристов из Хабаровска застряли в Фуюане. Хабаровчане планировали вернуться домой из Китая в воскресенье, 11 июня, однако по неизвестной причине ждать теплохода им пришлось до вечера понедельника, сообщает «Губерния».

«[В воскресенье] нас привезли на таможню, продержали несколько часов и в итоге не отправили, оставив без комментариев. Только когда мы начали скандалить, нас повезли обратно в гостиницу. Естественно, из пятизвездочного номера переселили в полторы звезды, дав 50 юаней на еду, — рассказывает жительница Хабаровска Елена. — В туркомпании сказали: “Так бывает. Когда заберут — не знаем”. Утром следующего дня приезжает китаец, говорит: “Собирайтесь, будет теплоход”. Через час приезжает снова и сообщает, что теплохода не будет. А что дальше? “Ждите, наверное, придет к вечеру”. Очень беспокоились, что нас там вообще оставят на несколько дней. В итоге мы сами поехали на таможню. Нас опять продержали там три часа. Кое-как уехали последним теплоходом. Прибыли только в понедельник вечером, в грозу. Вообще, конечно, страшновато: там нет ни одного русского представителя, который регулировал бы все взаимоотношения».

По словам Елены, лишний день в Китае провели клиенты двух турфирм. Связаться с компанией «Вокруг света» корреспонденту портала не удалось. В другой фирме, «Фламинго», не смогли дать комментариев, сославшись на перевозчика — ООО «Компас». Там объяснять причины инцидента тоже отказались.