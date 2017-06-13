Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Саудиты разбушевались - сначала Катар, потом Россия
Участники "Поле чудес" рассказали, как шоу обманывает зрителей
Страна, где пенсию платят госслужащим, а остальных содержат дети
Елизавета II недовольна воспитанием Джорджа и Шарлотты
Ольга Бузова пришла на премию «Муз-ТВ» в странном наряде (фото)
«Covfefe - тайное послание русским» Хиллари Клинтон прокомментировала странный твит Трампа
СМИ: первым украинцам отказали во въезде в ЕС
Запад признал: Москва под надежной защитой - СМИ
Россиянам разрешат прописку на работе
Сделки с недвижимостью обяжут заверять у нотариуса
СМИ: Самбурская показала фигуру в кружевном белье
Военные РФ стреляли, высунув миномет в люк авто
Как выглядят и как живут жены главных российских олигархов
Ольга Бузова пришла на премию «Муз-ТВ» в странном наряде (фото)
"Мы не хотели, чтоб так получилось": слова мамы Фриске
Ополченцы разбомбили штаб ВСУ в Красногоровке
Секретный «Ягуар»: тест уникального плавающего УАЗа
Fiat прекратил поставки легковых авто в Россию
Фоторепортажи
15Последствия урагана в Москве
10Последний звонок-2017 в России
07:53 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Дольщики Иркутска требуют замены РИНКО на надежного страховщика

Митинг протеста против страховой компании прошел 12 июня.

Источник: IrkutskMedia.ru

Иркутск — новый опорный пункт протестов дольщиков на карте России. Накануне, 12 июня дольщики провели митинг протеста против страховой компании РИНКО (новое название — «Проминстрах»). Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на организаторов.

12 июня по всей России протестовала не только политическая оппозиция. В Иркутске громко заявили о себе движения дольщиков, которые провели акцию протеста. Так, из-за опасения оказаться обманутыми на митинг вышли участники долевого строительства компаний ООО «Гранд-строй», «ФСК Домстрой», «ВостокЦентрИркутск» и другие. Жители Иркутска потребовали от власти принять меры в отношении московского страховщика РИНКО, а также перестраховать их инвестиции в строящееся жилье в надежной страховой компании. Подозрения в отношении РИНКО возникли после того, как Центробанк пришел к выводу, что компания, собрав взносы на полтриллиона рублей. После того, как ЦБ не подтвердил рейтинг надежности страховщика, владельцы РИНКО, по мнению собравшихся на митинге, попытались сменить вывеску, перезапустив свой бизнес под названием «Проминстрах».

«Люди вышли в Нижнем Новгороде, в Красноярске, в Уфе. Сегодня вместе с нами протестуют дольщики Тюмени», — сказал собравшимся координатор движения обманутых дольщиков России Денис Дубенков.

Иркутский координатор описал суть проблемы — компания, которая должна страховать риски инвесторов строящегося жилья, сама оказалась проблемной.

«Почему это произошло? Был ли в этом злой умысел? Я считаю, что на эти вопросы должна ответить проверка прокуратуры», — резюмировал Денис Дубенков.

По словам одного из ораторов, сегодня все кто застрахован в компании — рискуют остаться без компенсаций. Проверка Центральным банком выявила, что руководство фирмы РИНКО набрало обязательств на полтриллиона рублей. По мнению выступающего, даже если всего 20% дольщиков потребуют оплатить страховку, то РИНКО-«Промстрах» не сможет выплатить деньги, потому что у компании банально нет средств.

Описав суть проблемы, оратор предложил и вариант ее решения — заменить страховщика.

«Мне кажется, что наш последний шанс на спасение — поменять страховщика! Нам надо требовать заменить этот “Проминстрах” на другую компанию! С подтвержденным рейтингом надежности», — призвал он дольщиков.

Напомним, в России на рынке строящегося жилья крутятся огромные деньги. Конституция России гарантирует право гражданина на кров. Конечно же, это не значит, что государство должно бесплатно раздавать квартиры. Но цивилизованное государство обязано обеспечить условия, чтобы защитить права гражданина при покупке готовой квартиры или инвестировании в строящееся жилье.

Если говорить об Иркутске, то по состоянию на август 2016 года СМИ сообщали, что в Иркутской области остается 17 проблемных ЖК — 16 в Иркутске и один в Тайшете. «Порт Артур» на улице Пискунова, дом на Цимлянской, 3/А, объект ООО «Торговый дом ИЗКВ» на Ядринцева — это названия и адреса проблемных ЖК, стоивших инвесторам потери времени и денег.

Чтобы защитить права дольщиков, российские власти приняли ФЗ-214 «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов…» Закон предлагает включить страховщика как дополнительное звено в цепочку «застройщик — дольщики», чтобы компенсировать потери инвесторов жилья, если строительная компания вдруг обанкротится либо по каким-либо другим причинам не сможет завершить строительство. Поэтому привлечение страховщиков на рынок строящегося жилья — это безусловный плюс. Если, конечно, речь идет о добросовестных страховщиках. Но, к сожалению, практика показывает, что многие недобросовестные игроки строительного рынка перекрасились из застройщиков в страховщики. Претензии дольщиков со всей России к компании РИНКО можно сформулировать так:

— проверка Центробанка выявила, что РИНКО не может выплатить дольщикам страховку, хотя компания собрала взносов на полтриллиона рублей;.

— специалисты ЦБ не подтвердили рейтинг надежности страховика РИНКО;.

— владельцы РИНКО ведут себя подозрительно, попытавшись «перезагрузить» свой бизнес под новым названием «Проминстрах» и передав новой компании страховой портфель.

Именно поэтому 12 июня акцию протеста вышли дольщики, которые объединились в своем требовании к власти разобраться в деятельности «Региональной страховой компании» (РИНКО), она же, по мнению протестующих — «Проминстрах», и не позволить навредить инвесторам жилья из 49-ти регионов РФ.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Анонсы событий Иркутска и Иркутской области на вторник, 13 июня
Американские сенаторы накажут РФ за Крым и «агрессию в Сирии»
В ЕС призвали власти РФ освободить задержанных демонстрантов
Глава Пентагона шокирован низкой боеготовностью армии США
Аятолла назвал ложью слова о ведении США борьбы с терроризмом
Суд приговорил Навального к 30 суткам ареста
Путин рассказал Стоуну об отце, юности и желании работать в КГБ
СМИ Турции сообщили о предполагаемых заказчиках убийства Карлова
Спорт
Мексика пропускает нелепый гол, Новая Зеландия бита Белоруссией Рассказываем о последних матчах соперников сборной России по групповому турниру Кубка конфедераций
Авто
Огромный внедорожник BMW X7 покажут этой осенью Судя по всему, на автосалоне во Франкфурте в сентябре этого года BMW представит свой самый большой внедорожник
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Рейтинг величайших фильмов всех времен: выбор киноманов Журнал Empire опросил 20 000 зрителей и на основе результатов опроса составил список 500 величайших фильмов всех времен. Вашему вниманию — лучшие из лучших: первая десятка рейтинга
Недвижимость
Основные мошеннические схемы с продажей дач
Как сэкономить на квартплате во время отпуска?
Сделки с недвижимостью обяжут заверять у нотариуса
Опубликован список домов, жильцы которых отказались от реновации
Леди
Как выглядят и как живут жены главных российских олигархов Положение этих современных Золушек и девушек из богатых семей многим кажется завидным
Дети
Суррогатная мать родила Криштиану Роналду близнецов Семья знаменитого футболиста пополнилась сразу двумя детьми.
Все о ремонте
10 мифов о дизайне маленькой квартиры
10 способов испортить идеальный интерьер
Необычные приемы для керамической плитки
Как опознать некачественные строительные материалы?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь