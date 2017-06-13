Дольщики Иркутска требуют замены РИНКО на надежного страховщика

Иркутск — новый опорный пункт протестов дольщиков на карте России. Накануне, 12 июня дольщики провели митинг протеста против страховой компании РИНКО (новое название — «Проминстрах»). Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на организаторов.

12 июня по всей России протестовала не только политическая оппозиция. В Иркутске громко заявили о себе движения дольщиков, которые провели акцию протеста. Так, из-за опасения оказаться обманутыми на митинг вышли участники долевого строительства компаний ООО «Гранд-строй», «ФСК Домстрой», «ВостокЦентрИркутск» и другие. Жители Иркутска потребовали от власти принять меры в отношении московского страховщика РИНКО, а также перестраховать их инвестиции в строящееся жилье в надежной страховой компании. Подозрения в отношении РИНКО возникли после того, как Центробанк пришел к выводу, что компания, собрав взносы на полтриллиона рублей. После того, как ЦБ не подтвердил рейтинг надежности страховщика, владельцы РИНКО, по мнению собравшихся на митинге, попытались сменить вывеску, перезапустив свой бизнес под названием «Проминстрах».

«Люди вышли в Нижнем Новгороде, в Красноярске, в Уфе. Сегодня вместе с нами протестуют дольщики Тюмени», — сказал собравшимся координатор движения обманутых дольщиков России Денис Дубенков.

Иркутский координатор описал суть проблемы — компания, которая должна страховать риски инвесторов строящегося жилья, сама оказалась проблемной.

«Почему это произошло? Был ли в этом злой умысел? Я считаю, что на эти вопросы должна ответить проверка прокуратуры», — резюмировал Денис Дубенков.

По словам одного из ораторов, сегодня все кто застрахован в компании — рискуют остаться без компенсаций. Проверка Центральным банком выявила, что руководство фирмы РИНКО набрало обязательств на полтриллиона рублей. По мнению выступающего, даже если всего 20% дольщиков потребуют оплатить страховку, то РИНКО-«Промстрах» не сможет выплатить деньги, потому что у компании банально нет средств.

Описав суть проблемы, оратор предложил и вариант ее решения — заменить страховщика.

«Мне кажется, что наш последний шанс на спасение — поменять страховщика! Нам надо требовать заменить этот “Проминстрах” на другую компанию! С подтвержденным рейтингом надежности», — призвал он дольщиков.

Напомним, в России на рынке строящегося жилья крутятся огромные деньги. Конституция России гарантирует право гражданина на кров. Конечно же, это не значит, что государство должно бесплатно раздавать квартиры. Но цивилизованное государство обязано обеспечить условия, чтобы защитить права гражданина при покупке готовой квартиры или инвестировании в строящееся жилье.

Если говорить об Иркутске, то по состоянию на август 2016 года СМИ сообщали, что в Иркутской области остается 17 проблемных ЖК — 16 в Иркутске и один в Тайшете. «Порт Артур» на улице Пискунова, дом на Цимлянской, 3/А, объект ООО «Торговый дом ИЗКВ» на Ядринцева — это названия и адреса проблемных ЖК, стоивших инвесторам потери времени и денег.

Чтобы защитить права дольщиков, российские власти приняли ФЗ-214 «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов…» Закон предлагает включить страховщика как дополнительное звено в цепочку «застройщик — дольщики», чтобы компенсировать потери инвесторов жилья, если строительная компания вдруг обанкротится либо по каким-либо другим причинам не сможет завершить строительство. Поэтому привлечение страховщиков на рынок строящегося жилья — это безусловный плюс. Если, конечно, речь идет о добросовестных страховщиках. Но, к сожалению, практика показывает, что многие недобросовестные игроки строительного рынка перекрасились из застройщиков в страховщики. Претензии дольщиков со всей России к компании РИНКО можно сформулировать так:

— проверка Центробанка выявила, что РИНКО не может выплатить дольщикам страховку, хотя компания собрала взносов на полтриллиона рублей;.

— специалисты ЦБ не подтвердили рейтинг надежности страховика РИНКО;.

— владельцы РИНКО ведут себя подозрительно, попытавшись «перезагрузить» свой бизнес под новым названием «Проминстрах» и передав новой компании страховой портфель.

Именно поэтому 12 июня акцию протеста вышли дольщики, которые объединились в своем требовании к власти разобраться в деятельности «Региональной страховой компании» (РИНКО), она же, по мнению протестующих — «Проминстрах», и не позволить навредить инвесторам жилья из 49-ти регионов РФ.