В Красноярске четыре перевозчика оштрафованы за дымящие автобусы

Именно это ведомство обратилось в суд. Во время проверок было обнаружено, что транспортные средства работают с превышением содержания вредных веществ и дымности в выхлопных газах двигателей.

Штрафы для бизнеса смешные — всего от 20 до 50 тысяч рублей. Однако при повторных нарушениях предпринимателям грозит лишение лицензии. Оштрафованы представители маршрутов № 8, № 65, № 77, № 79 и № 94.



