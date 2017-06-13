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07:56 (мск), источник: Вести - Красноярск

В Красноярске четыре перевозчика оштрафованы за дымящие автобусы

Четырёх перевозчиков Красноярска оштрафовали за дымящие автобусы, рассказали в природоохранной прокуратуре.

Именно это ведомство обратилось в суд. Во время проверок было обнаружено, что транспортные средства работают с превышением содержания вредных веществ и дымности в выхлопных газах двигателей.

Штрафы для бизнеса смешные — всего от 20 до 50 тысяч рублей. Однако при повторных нарушениях предпринимателям грозит лишение лицензии. Оштрафованы представители маршрутов № 8, № 65, № 77, № 79 и № 94.

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